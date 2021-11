Pampers® s'associe à la Fondation canadienne des bébés prématurés afin d'offrir son soutien sur le plan psychologique aux familles de l'USIN

#PampersPourLesBébésPrématurés soutient Parent Care, une initiative axée sur la santé mentale pour les familles de la Fondation canadienne des bébés prématurés

TORONTO, le 17 nov. 2021 /CNW/ - Chaque année au Canada, environ 30 000 bébés naissent prématurément. Ils passent leurs premiers jours à l'USIN (Unité des soins intensifs de néonatalité) et, par conséquent, nécessitent des soins supplémentaires. Cette situation a des répercussions sur les familles ce qui rend la transition de l'hôpital à la maison de plus en plus difficile. En effet, l'épuisement, le traumatisme et le stress liés au séjour à l'unité de soins intensifs néonatals rattrapent les parents lorsqu'ils rentrent chez eux. Les mères d'enfants prématurés sont 40 % plus susceptibles de développer une dépression post-partum, par rapport à la population générale1 ; et jusqu'à 10 % des hommes souffrent de dépression pendant la période périnatale2.

En l'honneur de la Journée mondiale de la prématurité et du mois de sensibilisation à la prématurité ; Pampers® s'associe à la Fondation canadienne pour les bébés prématurés (FBPC) afin de fournir des ressources, en matière de santé mentale, aux familles qui ont séjourné à l'USIN, et ce jusqu'à trois ans après leur sortie. Ainsi, pendant les mois de novembre et de décembre, pour chaque utilisation du mot-clic #PampersPourLesBébésPrématurés, Pampers® fera un don à Parent Care, un programme axé sur la santé mentale qui vient en aide et accompagne les parents touchés par la prématurité. En effet, Pampers sait que le soutien psychologique auprès des parents a un impact direct sur leurs bébés. Ce don permettra alors de soutenir jusqu'à 100 familles à travers le Canada en 2022.

Alex a eu un bébé prématuré né à 31 semaines et elle comprend les conséquences que cette expérience peut avoir sur la santé mentale d'une personne. « C'était très difficile d'être seule à l'USIN. J'ai ressenti un sentiment d'abandon, de culpabilité, de regret et de détresse quant à la façon dont notre bébé est venu au monde », a déclaré Alex. « Heureusement, la FBPC nous a offert son soutien par le biais du programme Parent Care, une initiative caritative qui se préoccupe de la santé mentale familiale de parents dont le bébé est né prématurément. Cela nous a aidés à traverser cette période difficile. » Alex, ainsi que trois autres familles, ont partagé leur histoire dans une vidéo pour leur campagne qui peut être visionnée ci-dessus.

« Nous savons à quel point avoir un bébé à l'USIN peut être traumatisant, épuisant et effrayant », a déclaré la directrice générale de la FBPC, Fabiana Bacchini. « Avec l'annulation de tous les groupes et programmes de soutien dans les unités à travers le pays en raison du COVID-19, la FBPC a commencé à offrir des séances de thérapie en ligne gratuites pour les familles séjournant à l'USIN ou pour celles qui sont récemment sorties. Maintenant, grâce au don de Pampers®, nous serons en mesure de continuer à offrir notre soutien à plus de 100 familles à travers le Canada en 2022. »

Pampers® s'associe à la Fondation canadienne des bébés prématurés (FBPC) pour offrir des ressources en santé mentale aux familles des bébés prématurés. Du 17 novembre 2021 à partir de 0 h HE jusqu'au 31 décembre 2021 à 23 h 59 HE, pour chaque utilisation de l'hashtag #PampersPourLesBébésPrématurés, Pampers® fera un don de 40 cents au programme Parent Care de la FBPC, jusqu'à hauteur de 40 000 $. De plus, du 17 novembre 2021 au 17 décembre 2021, pour chaque paquet de couches Pampers® Swaddlers vendu en magasin chez Walmart Canada, Pampers® fera un don supplémentaire de 40 cents à la FBPC, afin d'aider à financer des séances de thérapie pour les familles de bébés prématurés.

« Une étude récente a montré que 40 à 50 % des parents de l'USIN présentaient des signes de dépression post-partum ou d'autres troubles de santé mentale3 », a déclaré Paige Baumgartner, directrice de la marque Procter and Gamble. « Pampers est fier de travailler en étroite collaboration avec la FBPC en soutenant des initiatives qui aideront les bébés et leurs familles au moment où ils en ont le plus besoin. »

Pour plus d'informations, veuillez consulter sites cpbf-fbpc.org/parentcare et pampers.ca.

