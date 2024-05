Pour chaque emballage de couches Pampers® Swaddlers et lingettes Sensitive vendu chez Walmart en mai et juin, Pampers® Canada fera un don à la Fondation pour Bébés Prématurés Canadiens et à Préma-Québec.

TORONTO, le 3 mai, 2024 /CNW/ - Environ 30 000 bébés naissent prématurément chaque année au Canada, passant leurs premières semaines ou premiers mois dans une unité de soins intensifs néonatals (USIN). Cette période peut être incroyablement difficile pour les familles qui doivent faire face aux incertitudes liées au séjour à l'hôpital. Le retour à la maison peut également être une période épuisante et stressante, car les familles doivent s'adapter à la prise en charge des problèmes de santé de leur bébé par leurs propres moyens.

La protection de la peau d'un bébé prématuré fait partie de ces mesures supplémentaires à prendre à la maison. La peau des bébés prématurés peut être jusqu'à deux fois plus mince que celle des bébés à terme, ce qui la rend très sensible au toucher et aux irritants1.

Il est très important de choisir la bonne couche pour les bébés prématurés et d'établir un régime cutané conçu pour les bébés présentant une sensibilité accrue aux irritations cutanées. Il y a quelques années, en tant que marque la plus recommandée par les pédiatres au Canada, Pampers s'est associé aux infirmières des USIN pour développer une couche spéciale conçue pour les bébés pesant aussi peu qu'une livre, la première grande marque de couches à le faire.

Afin de poursuivre son soutien, pour ces mois de mai et juin, Pampers® Canada s'associe une fois de plus à la Fondation pour Bébés Prématurés Canadiens (FBPC) et à Préma-Québec pour soutenir les familles ayant des bébés prématurés.

« Nous savons qu'avoir un bébé prématuré peut être bouleversant et stressant pour de nombreuses familles canadiennes. C'est pourquoi Pampers s'associe à Walmart Canada pour sensibiliser les gens sur l'impact de la prématurité sur les bébés et leurs familles, en plus d'offrir une aide financière à deux organismes de bienfaisance merveilleux qui travaillent à éduquer, soutenir et défendre les bébés prématurés et leurs familles », a déclaré Irena Kahn, directrice de la marque, P&G.

Pour aider les bébés et leurs familles lorsqu'ils en ont le plus besoin, Pampers® Canada participe à ces initiatives:

En partenariat avec Walmart Canada*, Pampers® Canada versera 8 cents à la FBPC et à Préma-Québec pour chaque emballage de couches Pampers® Swaddlers et lingettes Pampers Sensitives vendu chez Walmart entre le 1 er mai et le 30 juin 2024.

versera à la FBPC et à Préma-Québec pour chaque emballage de couches Pampers® Swaddlers et lingettes Pampers Sensitives vendu chez Walmart entre le 1 mai et le 30 juin 2024. Ce financement servira à subventionner des programmes de soutien pour les familles de bébés prématurés, y compris des ressources en santé mentale et en bien-être.

Pour plus d'informations sur les programmes de soutien de la FBPC, visitez: www.canadianpreemies.org

Pour en savoir davantage sur les programmes de soutien de Préma-Québec, visitez: www.premaquebec.ca

« La naissance d'un bébé prématuré est une épreuve qui n'est pas toujours facile. Une présence parentale significative au chevet d'un bébé prématuré permettra un meilleur rétablissement et réduira le temps d'hospitalisation. C'est pourquoi Préma-Québec offre différents services afin d'aider les parents à être présents physiquement et mentalement auprès de leur bébé. Tous les dons amassés permettent directement d'aider les parents et leur bébé. » a déclaré Ginette Mantha, fondatrice et directrice générale de Préma-Québec.

Ceux qui souhaitent faire un don à la FBPC et à Préma-Québec dans le cadre de cette initiative peuvent acheter des boites de couches Pampers® Swaddlers et les lingettes Sensitives dans n'importe quel magasin Walmart au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site pampers-fr.ca .

À propos de Pampers®

Depuis plus de 50 ans, les parents font confiance à Pampers® pour les soins de leurs bébés. Pampers® fait partie de The Procter & Gamble Company (NYSE : PG), et c'est le premier fournisseur de couches dans le monde. Chaque jour, plus de 25 millions de bébés, dans 100 pays dans le monde, portent des Pampers®. Pampers® offre une gamme complète de couches, de lingettes et de sous-vêtements d'apprentissage conçus pour assurer protection et confort à chaque étape du développement de l'enfant. Visitez le site www.pampers-fr.ca pour en apprendre davantage sur les produits Pampers®, rejoindre le programme de récompenses Pampers® et trouver des idées et des renseignements pour vous aider, vous et votre bébé.

À propos de Procter & Gamble

P&G améliore la vie des consommateurs à travers le monde grâce à un portefeuille de marques de qualité qui ont su gagner la confiance des consommateurs. Parmi ces marques, leaders dans leur domaine, figurent notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. P&G est présente dans près de 70 pays. Veuillez consulter le site http://www.pg.com pour obtenir les dernières actualités et informations sur P&G et ses marques.

À propos de la Fondation pour Bébés Prématurés Canadiens

En tant qu'organisation caritative nationale dirigée par des parents, la Fondation Canadienne pour les Bébés Prématurés (FCBP) assure l'éducation, le soutien et la défense des intérêts des bébés prématurés du Canada et de leurs familles. Environ 30 000 bébés naissent prématurément chaque année au Canada. L'objectif de la FBPC est de poursuivre son essor en continuant de développer un programme de soutien par les pairs, de distribuer du matériel utile et des ressources aux familles et aux professionnels de la santé, puis d'évaluer de quelle façon cela peut améliorer la vie et l'expérience des bébés prématurés et de leurs familles.

À propos de Préma-Québec

Préma-Québec a pour mission d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés en offrant des services et un soutien éducatif, psychologique et financier à leurs parents. Créé en 2003, l'organisme est soutenu par des médecins, des infirmières et d'autres intervenants œuvrant en néonatalogie. C'est le seul organisme au Québec qui vient en aide aux parents d'enfants nés prématurément, de la naissance jusqu'à leur retour à la maison, et parfois même au-delà. Depuis sa fondation, Préma-Québec a aidé plus de 45 000 familles.

Références

1Visscher MO and Narendran V. "The Ontogeny of Skin." Adv Wound Care 3, no. 4 (September 25, 2013): 291-303. doi:10.1089/wound.2013.0467.

SOURCE Pampers Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : MSLGROUP (pour Pampers), Camille Massicotte, 514-893-2117, [email protected]