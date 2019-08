Pallium Canada favorable au Plan d'action sur les soins palliatifs de Santé Canada

OTTAWA, le 28 août 2019 /CNW/ - Pallium Canada se réjouit de la publication du Plan d'action sur les soins palliatifs : Construire sur le cadre des soins palliatifs au Canada - un plan quinquennal s'attaquant aux problèmes révélés dans l'élaboration du Cadre sur les soins palliatifs au Canada. Le plan vise à améliorer l'accès, la qualité des soins et le rendement du système de santé dans le cadre du mandat du fédéral et prévoit des mécanismes d'action.

« Le Plan décrit les meilleures pratiques défendues depuis longtemps par Pallium, notamment en insistant sur le soutien du système de santé et des collectivités afin de fournir de meilleurs soins palliatifs aux Canadiens », déclare Jeffrey Moat, directeur général de Pallium. « Pallium est un partenaire essentiel pour donner vie au Plan de plusieurs façons, notamment en renforçant la capacité des professionnels de la santé d'offrir une approche palliative, particulièrement aux populations mal servies, et en accélérant l'adoption du modèle des communautés bienveillantes partout au Canada », ajoute-t-il.

Tout au long de l'élaboration du Cadre, Pallium a joué un rôle de leadership, depuis sa présentation aux comités de la santé des Communes et du Sénat lorsque le projet de loi C277, Loi visant l'élaboration d'un cadre sur les soins palliatifs, a été soumis au Parlement, jusqu'aux consultations continues avec Santé Canada pour cerner les caractéristiques essentielles du Cadre.

Santé Canada supervisera et coordonnera la mise en œuvre du Plan, en reliant gouvernements et intervenants et en servant de dépositaire du savoir pour diffuser les pratiques exemplaires. « Le Plan représente certes un pas vers l'avant, mais comme tout plan directeur, son implantation - avec des résultats mesurables pour les Canadiens - est primordiale », affirme M. Moat. Il ajoute que « le financement est essentiel pour aller de l'avant, et nous voulons nous assurer que le gouvernement réussit à jouer un rôle de leadership dans la promotion de l'innovation en soins palliatifs au pays par l'entremise de ses groupes d'intervenants ».

Pallium félicite Santé Canada pour les composantes de sensibilisation du Plan, car « l'éducation aidera à approfondir la compréhension nationale des enjeux de l'approche palliative pour les Canadiens », précise M. Moat. « Nous attendons avec impatience les prochaines étapes qui reconnaîtront la valeur de l'approche des communautés bienveillantes. Pallium est fier d'être parmi les premiers à adopter et à promouvoir la théorie et la pratique de ces communautés au pays. Il s'agit d'un modèle puissant que nous espérons continuer de formaliser avec nos partenaires communautaires partout au Canada dans l'avenir », conclut M. Moat.

À propos de Pallium Canada

Pallium est un organisme national fondé sur des données factuelles et axé sur le renforcement des capacités professionnelles et communautaires. Son objectif est d'améliorer la qualité et l'accessibilité des soins palliatifs au Canada.

