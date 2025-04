MONTRÉAL, le 14 avril 2025 /CNW/ - Paladin Pharma a le plaisir d'annoncer l'aboutissement fructueux des négociations avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) en faveur du remboursement public de XCOPRIMD (comprimés de cénobamate) comme traitement d'appoint pour la prise en charge des crises partielles chez les adultes épileptiques dont les crises ne sont pas contrôlées de manière satisfaisante par les traitements classiques1.

« Nous nous félicitons d'avoir conduit avec succès le processus de négociation avec l'APP », déclare Livio Di Francesco, vice-président et directeur général de Paladin Pharma. « C'est une étape importante pour garantir aux patients canadiens atteints d'épilepsie l'accès généralisé et équitable à XCOPRI, et c'est une excellente nouvelle pour la communauté des personnes épileptiques dans tout le Canada. »

Depuis le lancement du produit, l'équipe de Paladin avait déjà réussi à introduire XCOPRI plus tôt, grâce au remboursement par les régimes privés, ce qui permet à environ 85 % des personnes bénéficiant d'une assurance privée au Canada d'avoir accès au traitement.

La prochaine étape du processus de remboursement public consistera, pour les organismes gouvernementaux provinciaux, territoriaux et fédéraux, à prendre respectivement leur décision finale au niveau régional. Paladin se réjouit à l'idée de travailler avec chacun d'entre eux pour que XCOPRI soit offert le plus rapidement possible par les régimes publics d'assurance médicaments.

« Nous espérons que les autorités agiront le plus rapidement possible », ajoute M. Di Francesco. « L'épilepsie non contrôlée peut avoir un impact significatif dans la vie d'un patient, et nous attendons avec impatience le jour où toutes les personnes concernées au Canada pourront bénéficier de cette option de traitement prometteuse. »

À propos de l'épilepsie2-4

L'épilepsie est une affection neurologique chronique qui touche environ 300 000 Canadiens. Elle se caractérise par des crises récurrentes et non provoquées. Bien qu'il existe de nombreux types de crises, elles peuvent être regroupées en deux grandes catégories en fonction de la zone du cerveau où elles se déclenchent : les crises généralisées et les crises focales. Les crises focales (aussi appelées « crises partielles ») touchent environ 60 % des personnes atteintes d'épilepsie. Alors que de nombreuses personnes atteintes d'épilepsie répondent aux médicaments antiépileptiques, environ 30 % des patients continuent de présenter des crises malgré un traitement par les médicaments actuellement disponibles.

À propos de XCOPRI

XCOPRI a reçu l'approbation de Santé Canada en juin 2023 comme traitement d'appoint pour la prise en charge des crises d'épilepsie partielles chez les adultes épileptiques dont les crises ne sont pas contrôlées de manière satisfaisante par les traitements classiques. Ce médicament se prend par voie orale, une fois par jour5.

XCOPRI est un médicament antiépileptique (MAE) de nouvelle génération, qui a été découvert et mis au point par SK Biopharmaceuticals et SK Life Science. Il s'agit d'une nouvelle molécule dotée d'un double mode d'action. Lors d'études précliniques, il a été démontré que XCOPRI réduit les décharges neuronales répétitives en inhibant les courants de sodium voltage-dépendants. C'est également un modulateur allostérique positif du canal ionique de l'acide γ-aminobutyrique (GABA A )5-6. L'efficacité et l'innocuité de XCOPRI pour le traitement des adultes sujets à des crises partielles (aussi appelées « crises focales ») ont été évaluées dans le cadre de deux essais cliniques à répartition aléatoire, contrôlés par placebo et à double insu (C013 et C017)6-7. L'innocuité à long terme du cénobamate dans cette population a été étudiée dans le cadre d'une étude ouverte sur l'innocuité (C021)8.

Au total, 441 patients ont été exposés à XCOPRI pendant les études C013 et C017. Dans les deux études, le principal critère d'évaluation de l'efficacité était le pourcentage médian de réduction de la fréquence des crises sur 28 jours par rapport au départ. Le critère d'évaluation secondaire était le taux de répondeurs ≥ 50 %, défini comme la proportion de patients ayant présenté une réduction de la fréquence des crises ≥ 50 %. XCOPRI a réduit significativement la fréquence des crises et a démontré un taux de répondeurs ≥ 50 % significativement plus élevé comparativement au groupe placebo. Dans l'essai C013, 28,3 % des patients du groupe cénobamate ont déclaré n'avoir présenté aucune crise pendant la phase d'entretien (placebo : 8,8 %).

Consultez la monographie du produit pour obtenir tous les renseignements sur l'efficacité et l'innocuité.

Le cénobamate est actuellement commercialisé aux États-Unis sous la marque de commerce XCOPRI® et en Europe sous la marque de commerce ONTOZRY®.

À propos de Paladin Pharma

Paladin Pharma Inc., dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée, axée sur l'acquisition ou l'obtention de licences de produits pharmaceutiques novateurs pour le marché canadien. Paladin est une organisation axée sur le marketing, les affaires médicales et les ventes qui lui a permis de devenir l'une des principales sociétés pharmaceutiques spécialisées au Canada. Paladin est une société active d'Endo, Inc. Pour de plus amples renseignements, consultez le www.paladin-pharma.com/?lang=fr.

Mise en garde sur les énoncés prévisionnels

Certains renseignements contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des « énoncés prévisionnels », ce qui inclut notamment les déclarations de M. Di Francesco et toute déclaration relative à l'autorisation de mise sur le marché, au remboursement par les régimes publics, à l'efficacité du produit, aux indications ou aux traitements potentiels, aux résultats thérapeutiques ou aux réponses au traitement, ainsi qu'à tout énoncé faisant référence aux futurs résultats attendus, estimés ou anticipés ou ne se rapportant pas uniquement aux faits historiques. Les énoncés comprenant des mots ou des expressions comme « croire », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « pouvoir », « espérer », « intention », « directive », « futur » et « possible » ou des expressions similaires sont des énoncés prospectifs. Étant donné que ces énoncés reflètent les opinions, les attentes et les convictions actuelles de Paladin ou d'Endo concernant des événements futurs, ils comportent des risques et des incertitudes, dont certains pourraient ne pas être prévisibles par Paladin et Endo à l'heure actuelle. Bien que Paladin et Endo estiment que ces énoncés prospectifs et autres informations reposent sur des hypothèses et des attentes raisonnables, le lecteur ne doit pas s'y fier sans réserve, pas plus qu'à aucun autre énoncé ou aucune autre information. Les résultats concrets peuvent différer sensiblement, voire défavorablement, des prévisions actuelles en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment les suivants : l'évolution de la concurrence, du marché ou de la réglementation; l'évolution de la législation ou de la réglementation; la capacité à obtenir et à maintenir une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle; les effets de la concurrence; le calendrier et l'incertitude de l'aboutissement des processus de remboursement public; les réformes des soins de santé et de la maîtrise des dépenses, y compris les politiques gouvernementales en matière de prix, de fiscalité et de remboursement; les litiges et autres différends; l'acceptation par les consommateurs et les médecins des produits actuels et nouveaux; la prestation des tiers sur lesquels nous nous appuyons pour les biens et services; les considérations liées à notre chaîne d'approvisionnement; la capacité à développer et à élargir notre portefeuille de produits, à lancer de nouveaux produits et à continuer à développer le marché pour nos produits; et l'efficacité des campagnes publicitaires et autres campagnes promotionnelles. Endo décline toute obligation de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements, de développements futurs ou autres, sauf dans les cas où les lois applicables l'exigent. Des informations supplémentaires concernant les facteurs de risque, y compris ceux mentionnés ci-dessus, peuvent être trouvées dans les communiqués de presse publiés par Endo, ainsi que dans les documents publics déposés par Endo auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ce qui inclut la discussion sous la rubrique « Risk Factors » (facteurs de risque) dans le formulaire 10-K le plus récent rempli par Endo et dans le prospectus définitif déposé par Endo conformément à la règle 424(b) du Securities Act de 1933, tel que modifié, se rapportant au formulaire S-1/A d'Endo.

