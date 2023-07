PAL Airlines effectue son premier vol dans le cadre de son nouvel accord commercial avec Air Canada

Le 1er juillet 2023, PAL Airlines a effectué son premier vol d'Air Canada Express en vertu d'une nouvelle entente commerciale conclue entre les deux transporteurs, qui assure la liaison entre l'aéroport international de St. John's et l'aéroport international Stanfield d'Halifax.

ST. JOHN'S, NL, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Le samedi 1er juillet 2023, PAL Airlines et Air Canada ont effectué conjointement le premier vol d'Air Canada Express exploité par PAL Airlines. Exploité entre l'aéroport international de St. John's et l'aéroport international Stanfield d'Halifax, ce secteur inaugural a enregistré le premier vol exploité en vertu d'une entente commerciale récemment conclue entre les deux transporteurs pour renforcer le service régional dans l'Est du Canada.

Cette entente commerciale permettra à PAL Airlines d'acquérir six Dash 8-400 supplémentaires qui seront ajoutés progressivement à notre flotte pour être exploités au nom d'Air Canada pendant cinq ans. Elle constitue la plus récente des ententes conclues entre les deux transporteurs, qui ont permis d'améliorer la connectivité et les options de transport régional dans l'Est du Canada grâce à l'ajout de PAL Airlines à titre de partenaire Aéroplan, la conclusion d'une entente interlignes qui permet des connexions faciles entre les deux réseaux et la commercialisation de certains vols de PAL Airlines sur aircanada.com.

« Nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec Air Canada pour développer et renforcer les options de transport régional dans l'Est du Canada », a déclaré Calvin Ash, président de PAL Airlines. « Cette dernière entente préserve le réseau commercial actuel de PAL Airlines, élargit considérablement nos opérations aériennes et appuie notre stratégie visant à développer notre entreprise en restant à l'écoute des communautés que nous desservons. Le vol inaugural qui a eu lieu cette fin de semaine marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour PAL Airlines et représente une étape importante dans nos relations commerciales avec Air Canada. »

« PAL Airlines a la réputation d'être un exploitant solide et cette entente nous permettra d'ajouter de la stabilité à nos activités régionales déjà étendues dans l'Est du Canada. Notre partenariat sera bénéfique pour les collectivités locales, car les liaisons aériennes soutiennent l'activité économique et le tourisme tout en permettant aux familles et aux amis de rester en contact », a déclaré Mark Galardo, Vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada.

À propos de PAL Airlines :

Fier membre de la famille Exchange Income Corporation, PAL Airlines est établie à St. John's, en Terre-Neuve-et-Labrador, et dessert un vaste réseau de destinations régulières et nolisées dans l'Est du Canada et au Québec. PAL Airlines compte plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie de l'aviation et jouit d'une réputation fondée sur la sécurité, la fiabilité et un service à la clientèle exceptionnel.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.palairlines.ca

SOURCE PAL Airlines

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Joseph Galimberti, Vice-président directeur, Relations publiques du groupe d'entreprises PAL, (709) 743-7445, [email protected]