PAL Airlines annonce l'accroissement de son horaire hivernal au Québec et en Atlantique

ST. JOHN'S, NL, le 11 déc. 2020 /CNW/ - PAL Airlines est fier d'annoncer son nouvel horaire d'hiver amélioré pour le Québec et le Canada atlantique, conçu spécialement pour répondre à la demande du marché, solidifier l'utilisation de nos nouveaux avions de type Q400 dans nos vols réguliers et pour accroître la connectivité à l'intérieur de notre réseau.

« PAL Airlines continue de planifier sa croissance basée sur une stratégie bien simple consistant à rester à l'écoute de nos clients et des communautés que nous servons, » a dit Calvin Ash, Président de PAL Airlines. « Nous sommes certains que la croissance que nous annonçons aujourd'hui s'aligne avec notre capacité par rapport à la demande tout en nous permettant de continuer à répondre aux besoins de nos clients et d'étendre notre réseau dans un avenir proche. »

PAL Airlines continue de maintenir une grande présence à travers le Québec et les régions de l'Atlantique avec des vols réguliers et des services de fret vers une multitude de destinations. Le nouvel horaire mis à jour aujourd'hui marque les débuts de deux nouvelles routes; Moncton-Deer Lake et Moncton-Wabush favorable à une expansion facile pour suivre la hausse de la demande saisonnière. Ces additions solidifient la présence de PAL Airlines à Moncton avant le lancement de notre service préalablement annoncé qui connectera Moncton à Ottawa et qui devrait débuter lorsque les restrictions de déplacements dans la région atlantique seront réduites.

PAL Airlines a aussi augmenté la fréquence de ses vols à travers le marché québécois en offrant des services additionnels et une meilleure connexion entre ses pôles commerciales de Montréal et de Wabush. À la suite de l'introduction de ce nouvel horaire, PAL Airlines continuera de surveiller le marché et continuera de travailler avec ses partenaires commerciaux et ses clients pour continuer de croître les vols réguliers et rencontrer les besoins de la communauté.

« Les succès de PAL Airlines ont toujours été bâtis sur sa capacité à s'adapter rapidement et à l'unisson avec nos clients » a déclaré M. Ash. « Notre capacité à mettre en place des améliorations à notre horaire comme nous le faisons aujourd'hui témoigne de notre collaboration avec nos partenaires communautaires québécois et du Canada atlantique et de notre engagement continu à servir les régions. »

À propos de PAL Airlines:

Un fier membre de la famille des compagnies de Exchange Income Corporation, PAL Airlines est basé à St-John's, Terre-Neuve et Labrador et dessert plus de 20 destinations à travers l'Est canadien et le Québec. PAL Airlines profite de plus de 40 ans d'expérience en aviation et une réputation construite sur la sécurité, la fiabilité et un service à la clientèle exceptionnel. PAL Airlines a récemment reçu son 7e Prix en fiabilité pour les compagnies aériennes de De Havilland Canada pour son programme de Dash-8 100/200/300

