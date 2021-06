Les nouveaux administrateurs Saigin Govender, Fariba Rawhani, AnneMarie Ryan et Stéphane Achard sont élus au Conseil d'administration

OTTAWA, ON, le 24 juin 2021 /CNW/ - Paiements Canada, l'infrastructure des marchés financiers du pays pour les paiements, a élu Garry Foster comme nouveau président du Conseil d'administration à son assemblée annuelle des membres et a nommé quatre nouveaux administrateurs.

« Garry Foster possède une vaste expérience de la facilitation de la croissance et de la transformation d'entreprises complexes, ce qui correspond parfaitement à la situation actuelle et future de Paiements Canada, a déclaré Tracey Black, présidente et chef de la direction de Paiements Canada. Nous sommes très heureux qu'il assume le rôle de président du Conseil d'administration. »

M. Foster est un administrateur chevronné qui siège au Conseil d'administration de Paiements Canada depuis 2017 et qui a présidé le Comité de l'audit et des finances du Conseil. Il siège actuellement à plusieurs autres conseils d'administration canadiens importants, notamment ceux de SmartCentres REIT et de Real Matters Inc. et de Santé Ontario, et a déjà siégé au sous-comité de la carte tarifaire Presto de Metrolinx. Ces nominations font suite à une carrière accomplie chez Deloitte, où Garry a dirigé le groupe Technologie, médias et télécommunications et a été vice-président du cabinet.

« Je suis honoré d'être président du Conseil d'administration en cette période charnière des paiements au Canada, a déclaré M. Foster. Mes collègues au Conseil et moi sommes déterminés à travailler avec l'équipe de direction de Paiements Canada afin de réaliser les plans de l'organisme pour les paiements anticipés au Canada et d'aider à façonner le succès de Paiements Canada dans les années à venir. »

Paiements Canada a également le plaisir d'annoncer la nomination de quatre nouveaux administrateurs au Conseil d'administration de Paiements Canada : Saigin Govender, Fariba Rawhani, AnneMarie Ryan et Stéphane Achard.

L'annonce de la nomination de Garry Foster marque la fin du mandat de six ans d'Eileen Mercier à la présidence du Conseil, une période de transformation majeure qui comprenait une nouvelle structure de gouvernance, la modernisation de l'infrastructure des paiements au Canada, une croissance organisationnelle importante et une collaboration ciblée avec le secteur. En plus d'Eileen Mercier, Paiements Canada remercie et salue chaleureusement Malcolm Knight, Lib Gibson et Mike Henry, dont le mandat au Conseil prend fin avec ces dernières nominations.

À propos de Paiements Canada

Paiements Canada est un organisme à mission publique qui possède et exploite les systèmes de paiements au pays : le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) et le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR). L'organisme est responsable de l'infrastructure physique de ces systèmes ainsi que des règlements administratifs, des règles et des normes connexes. Paiements Canada a le devoir de promouvoir l'efficacité, la sûreté et la stabilité des systèmes de paiements au pays, le tout dans l'intérêt des utilisateurs. En 2020, ses systèmes ont compensé et réglé des paiements totalisant plus de 107 billions de dollars, soit au-delà de 420 milliards de dollars par jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque effectués et reçus par la population et les entreprises canadiennes. L'organisme travaille étroitement avec l'écosystème des paiements pour moderniser les systèmes de paiements du pays afin que le Canada et ses entreprises demeurent concurrentiels à l'échelle mondiale. Paiements Canada lancera un nouveau système de paiements de grande valeur, Lynx, en 2021 et un système de paiements en temps réel (PTR), en 2022.

SOURCE Paiements Canada

