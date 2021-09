Ce lancement représente un autre jalon dans l'innovation en matière de paiements

OTTAWA, ON, le 1er sept. 2021 /CNW/ - Paiements Canada annonce aujourd'hui le lancement de la première version de Lynx, le nouveau système de paiement de grande valeur du Canada. Lynx remplace le Système de transfert de paiement de grande valeur (STPGV), qui a servi de système de paiement de grande valeur du Canada pendant plus de 20 ans.

Désigné par la Banque du Canada comme système de paiement d'importance systémique en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, Lynx traitera les paiements de grande valeur dont le moment du règlement est crucial (c.-à-d. les virements électroniques) par un règlement définitif en temps réel et offrira des capacités de cybersécurité et de résilience améliorées. Lynx a été conçu avec souplesse pour soutenir les technologies futures, notamment les interfaces et les interfaces de programmation d'applications.

« L'écosystème des paiements évolue rapidement. Le rôle de Paiements Canada consiste à appuyer l'innovation de l'infrastructure et des règles de paiement afin de rendre les paiements plus faciles, plus intelligents et plus sûrs pour tous les Canadiens, a déclaré Tracey Black, présidente et chef de la direction de Paiements Canada. Lynx fait partie intégrante de notre initiative plus vaste de modernisation des paiements visant à assurer l'avenir des paiements pour le Canada. Le lancement de Lynx représente un effort de collaboration important entre Paiements Canada, nos membres participants, nos partenaires technologiques IBM et SIA, et la Banque du Canada. »

« Les systèmes de paiement qui fonctionnent dans les coulisses sont essentiels au bien-être économique et financier du Canada, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem. Il est primordial que le Canada puisse compter sur un système de paiement du commerce de gros moderne et robuste. Après beaucoup de préparation, je suis donc très heureux de l'arrivée de Lynx. Le lancement de Lynx est une étape importante pour nous assurer que le système financier du Canada demeure sûr, stable et efficace dans l'économie en évolution rapide d'aujourd'hui. »

Lynx sera exploité et détenu par Paiements Canada, et sera surveillé par la Banque du Canada. Il sera utilisé pour envoyer et recevoir des paiements de grande valeur par les participants suivants et leurs clients :

ATB Financial

Bank of America

Banque du Canada

Banque de Montréal (BMO)

Banque de Nouvelle-Écosse (BNS)

BNP Paribas (Canada)

Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC)

Central 1 Credit Union Fédération des caisses Desjardins du Québec (FCDQ)

Banque HSBC Canada

ICICI Bank Canada

Banque Laurentienne du Canada (BLC)

Banque Nationale du Canada (NBC/BNC)

Banque Royale du Canada (RBC)

State Street

Banque Toronto-Dominion (TD)

Une deuxième version, prévue pour la fin de 2022, introduira la norme des messages ISO 20022. La norme ISO 20022 permet des paiements riches en données qui prendront en charge l'introduction de nouveaux produits et services, ainsi que la numérisation des processus manuels et papier liés à la facturation et au rapprochement des paiements. L'introduction de la norme des messages ISO 20022 aidera les institutions financières canadiennes à répondre aux exigences mondiales ISO 20022 de SWIFT.

À PROPOS DE PAIEMENTS CANADA

Paiements Canada est un organisme à mission publique qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR). Paiements Canada est responsable de l'infrastructure physique et des règlements administratifs, règles et normes connexes qui soutiennent ces systèmes. L'organisme a aussi le devoir de promouvoir l'efficacité, la sécurité et la solidité des systèmes de paiement du Canada tout en tenant compte des intérêts des utilisateurs finaux. En 2020, Paiements Canada a compensé et réglé plus de 107 billions de dollars, soit plus de 420 milliards de dollars chaque jour ouvrable. Les transactions traitées par ces systèmes comprennent les paiements par carte de débit, les débits préautorisés, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les chèques émis et reçus par les Canadiens et les entreprises canadiennes. Paiements Canada travaille en étroite collaboration avec l'écosystème des paiements pour moderniser les systèmes de paiement du Canada afin que le pays et les entreprises canadiennes demeurent concurrentiels à l'échelle mondiale. Visitez le site paiements.ca pour en savoir plus.

CITATIONS CONTRIBUÉES

« L'élaboration et la mise en œuvre de Lynx constituent une étape importante pour l'avenir des paiements canadiens. Ce nouveau système de paiement moderne prépare le terrain pour qu'ATB Financial livre des messages de paiement enrichis en données qui profiteront grandement aux Albertains et aux entreprises de l'Alberta. ATB Financial est fière de collaborer avec Paiements Canada et les autres institutions financières qui ont contribué à franchir cette étape importante pour faire progresser l'écosystème des paiements et continuer de veiller à ce que les paiements soient sûrs et sécuritaires pour tous les Canadiens. »

- Ryan Rabin, vice-président, Paiements, ATB Financial

« En tant que membre fondateur du système de compensation de grande valeur du Canada il y a plus de deux décennies, la Bank of America est heureuse de travailler avec Paiements Canada au lancement de Lynx, qui appuiera l'engagement continu de notre banque à offrir de l'innovation en matière de paiements à ses clients. »

- Leslie Konecny, chef des produits pour les services transactionnels mondiaux au Canada, Bank of America

« La BMO est fière de participer à l'effort de collaboration visant à présenter Lynx à l'écosystème des paiements qui profitera à l'ensemble des consommateurs et des entreprises du Canada, à notre économie et à la position concurrentielle du Canada à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis des possibilités que Lynx et d'autres initiatives de modernisation en cours offriront à nos clients, notamment des paiements plus rapides, plus simples et riches en données, tout en validant des plateformes pour l'innovation et la croissance futures. »

- Derek Vernon, vice-président et chef, Modernisation des paiements d'entreprise, BMO Groupe financier et président, Comité directeur de Paiements Canada sur la prestation de services de l'industrie

La banque BNP Paribas (succursale du Canada) est fière de s'associer au programme de modernisation de Paiements Canada pendant sa transition du système actuel de compensation du STPGV à Lynx. Dans le cadre de l'engagement continu de BNP Paribas à servir ses clients institutionnels et d'entreprise, et comme en témoigne l'investissement continu dans notre plateforme canadienne, nous nous réjouissons à l'idée de tirer parti des capacités de règlement en temps réel de Lynx pour l'exécution rapide et efficace des transactions de paiement au profit de nos clients et de leurs besoins opérationnels.

- Anindo Chakrabarty - chef, Paiements et compensation Canada

« Central 1, au nom de l'adhérent-correspondant de groupe, est heureuse de faire partie des 16 participants directs qui travaillent avec Paiements Canada et la Banque du Canada pour mettre en œuvre cet important nouveau système pour les paiements de grande valeur qui sert à ancrer presque tous les paiements effectués au Canada. Cette initiative, en préparation depuis plusieurs années, est un exemple de collaboration nationale entre les institutions financières et les organismes de réglementation pour assurer une transition harmonieuse. Le renouvellement de cet élément de l'infrastructure économique du Canada met les institutions financières du Canada, y compris les coopératives de crédit, sur la voie d'un nouveau chapitre intéressant en matière de sûreté, de sécurité et d'innovation dans les paiements. »

- Arvind Sharma, chef, Plateformes et expériences des paiements et des services bancaires numériques, Central 1

« Le déploiement de Lynx représente pour Desjardins une étape importante dans la modernisation de nos systèmes de paiements. Le travail d'équipe avec tous les partenaires a été la clef de notre succès. Le bon travail se poursuit avec l'intégration des messages ISO 20022 dans la prochaine année. »

- Patrice Dagenais, promoteur de la modernisation des paiements au Mouvement Desjardins

« CIBC est fière de faire partie de cet effort de collaboration pour assurer plus de rapidité, sécurité et innovation dans l'infrastructure de paiement du Canada. Le lancement de Lynx jette des bases solides pour les paiements riches en données au Canada, qui répondent aux besoins actuels et futurs de nos clients. »

- Alison James, première vice-présidente, Paiements aux entreprises, CIBC

« La Banque HSBC Canada est heureuse de s'associer à Paiements Canada, à la Banque du Canada et au secteur financier pour le déploiement national de Lynx, le nouveau système de règlement brut en temps réel (RTBR) du Canada. Le lancement de Lynx assurera la sécurité et la résilience de notre système de paiement au cours des prochaines années. On disposera ainsi de la souplesse nécessaire pour offrir de plus en plus de meilleurs services aux Canadiens et faire en sorte que notre économie demeure concurrentielle à l'échelle internationale. La Banque HSBC Canada est fière de participer à cette étape clé de la modernisation de l'écosystème des paiements de notre pays. »

- Jude Leclerc, responsable en chef nationale, Produits, service mondial de gestion des liquidités et de trésorerie

« En tant que principal partenaire technologique et principal intégrateur de systèmes dans le développement de Lynx, IBM fournit une expertise approfondie en matière de paiements ainsi que la sécurité et la résilience nécessaires à ce système de paiement d'importance systémique. Nous avons mis à profit notre expérience mondiale et notre leadership dans l'écosystème des paiements du Canada pour aider à moderniser cette infrastructure essentielle pour les services bancaires au Canada. »

- Claude Guay, président et directeur général, IBM Canada

« La Banque ICICI Canada a le privilège de participer à cette démarche, menée par Paiements Canada, visant à moderniser l'industrie canadienne des paiements. Le nouveau système de paiement Lynx nous permet de traiter des paiements de grande valeur et urgents avec une sécurité et une souplesse accrues pour appuyer les interfaces de programmation d'applications (API). Cela augmente la gamme de produits de la Banque ICICI Canada, qui peut ainsi mieux servir ses clients de détail et d'entreprise avec une résilience et une rapidité accrues. »

- Sandeep Goel, président et chef de la direction, Banque ICICI Canada

« Nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec Paiements Canada et d'autres membres de l'industrie dans le cadre du projet Lynx. Il s'agit d'une solution de paiement en temps réel moderne, sécuritaire, souple et de calibre mondial qui a été conçue conformément aux normes internationales en matière de risque, et la Banque Laurentienne est fière d'être parmi les premiers à mettre en œuvre Lynx au Canada. »

- Sarim Farooqi, premier vice-président et trésorier, Banque Laurentienne du Canada

« Le lancement de Lynx assurera la robustesse et la résilience du système de paiement canadien dans les années à venir, en plus de permettre à toutes les institutions financières canadiennes d'offrir un meilleur service à leurs clients et de demeurer compétitives sur la scène internationale. Nous nous réjouissons de cette étape charnière qui vient d'être franchie dans la modernisation des paiements au pays. »

- Patrice Roy, Vice Président, Solutions de paiement, trésorerie et services internationaux, Banque Nationale du Canada

« Dans le cadre de l'engagement continu de RBC envers l'innovation dans le domaine des paiements, nous sommes heureux de mettre en œuvre Lynx - le nouveau système de Paiements Canada qui remplace l'actuel Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV). Grâce à ce nouveau système, nos clients peuvent continuer de gérer leurs besoins en capital en étant rassurés quant à la finalité des paiements, conformément aux normes mondiales en matière de risque. La mise en œuvre de Lynx par RBC nous donne également une base importante et plus de souplesse pour innover et nous intégrer aux technologies de pointe et aux différentes infrastructures de paiement futures, à mesure que les besoins de nos clients et le paysage mondial des paiements évoluent. »

- Lisa Lansdowne-Higgins, première vice-présidente, Dépôts d'entreprise, RBC

« Le lancement de Lynx est fondamental pour les futures innovations dans le domaine des paiements au Canada. Notre investissement continu dans la prestation de paiements modernisés nous permet d'offrir une valeur ajoutée à nos clients, tout en continuant d'assurer la sécurité des paiements pour tous les Canadiens. La Banque Scotia est fière de participer à cette étape importante de la transformation continue du paysage des paiements au Canada. »

- Michael Zerbs, chef de groupe, Technologie et opérations, Banque Scotia

« Nous sommes particulièrement fiers de participer au lancement réussi de la première version de Lynx, le nouveau système de paiement de grande valeur du Canada. Il s'agit d'une confirmation supplémentaire de notre rôle essentiel en tant que partenaire technologique privilégié pour la réalisation d'initiatives de modernisation des paiements et la satisfaction des besoins les plus avancés et complexes des milieux financiers grâce à nos produits et services. L'établissement du nouveau système de base de Paiements Canada est le tout premier projet de Swarovski Infovision Agora (SIA) en Amérique du Nord, où nous prévoyons offrir des solutions novatrices au secteur bancaire et financier. Nos applications sûres et fiables, ainsi que nos solides compétences, soutiennent actuellement une vingtaine d'institutions centrales dans le monde pour améliorer l'infrastructure de paiement de leur pays afin de suivre le rythme de la transformation numérique de plus en plus rapide. »

- Eugenio Tornaghi, directeur du marketing et des ventes de SIA

