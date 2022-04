OTTAWA, ON, le 4 avril 2022 /CNW/ - Paiements Canada a le plaisir d'annoncer la sélection de Tata Consultancy Services (TCS) (BSE : 532540) (NSE : TCS), une organisation mondiale de premier plan dans le domaine des services informatiques, de la consultation et des solutions d'affaires, comme responsable de l'intégration du système de paiement en temps réel (SPTR) du Canada. TCS aidera à planifier et à orchestrer les activités avec les intervenants de l'industrie liées à l'intégration des composantes du SPTR et au déploiement du nouveau système.

« Fort de 30 ans d'expérience dans la prestation de solutions d'infrastructure de marché, TCS sera un partenaire précieux dans la mise en œuvre du système de paiement en temps réel, a déclaré John Cowan, chef des technologies et de l'exploitation de Paiements Canada. La mise à l'essai et le déploiement constituent une étape cruciale de l'introduction du nouveau système de paiement en temps réel. Nous sommes heureux de travailler avec TCS pour réaliser cette prochaine étape du SPTR et contribuer à façonner l'avenir des paiements au Canada. »

Le partenariat mettra à profit les connaissances de TCS sur le secteur canadien des paiements et son expérience des grandes initiatives de paiement. TCS aidera à planifier et à gérer les phases de mise à l'essai et de déploiement de la solution d'échange du SPTR fournie par Interac, et de la solution de compensation et de règlement fournie par Vocalink de Mastercard, afin d'assurer une livraison réussie.

« Nous sommes heureux de nous associer à Paiements Canada pour offrir aux particuliers et aux entreprises de nouveaux produits et services grâce à une capacité de paiement moderne, a déclaré Manmeet Chhabra, chef du Secteur des services financiers de TCS au Canada. Cette association renforce notre engagement à l'égard du marché canadien et nous permet de mettre à profit notre expertise mondiale dans diverses infrastructures nationales essentielles et de faire avancer le Canada sur la voie de la transformation et de l'innovation en matière de paiements. »

Exploité par Paiements Canada et réglementé par la Banque du Canada, le SPTR permettra aux Canadiens d'effectuer des paiements et de recevoir des fonds irrévocables en quelques secondes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. En s'appuyant sur la norme mondiale ISO 20022 relative aux messages financiers, le système permettra de faire circuler les informations liées aux paiements avec chaque paiement. Le SPTR devrait être lancé en mi-2023.

Le SPTR est un élément fondamental du programme pluriannuel sectoriel de Paiements Canada visant à moderniser l'infrastructure, les règles et les normes qui soutiennent les paiements au Canada. Pour en savoir plus sur le système de paiement en temps réel, visitez le site paiements.ca.

À propos de Tata Consultancy Services (TCS)

TCS est une organisation dans le domaine des services informatiques, de la consultation et des solutions d'affaires qui s'associe depuis plus de 50 ans à de nombreuses entreprises parmi les plus importantes au monde dans le cadre de leur processus de transformation. TCS offre un portefeuille intégré de services et de solutions d'affaires, de technologie et d'ingénierie fondé sur les conseils et propulsé par les connaissances. Elle s'appuie sur un modèle de livraison AgileMC unique, indépendant de l'emplacement, reconnu comme une référence d'excellence dans le développement de logiciels.

Membre du groupe Tata, le plus important groupe d'affaires multinational de l'Inde, TCS compte plus de 556 000 consultants parmi les mieux formés au monde dans 46 pays. La société a généré des revenus consolidés de 22,2 milliards de dollars US au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 et est inscrite à la BSE (anciennement la Bourse de Bombay) et à la NSE (anciennement la Bourse nationale de l'Inde) en Inde. L'attitude proactive de TCS à l'égard des changements climatiques et son travail primé auprès de collectivités partout dans le monde lui ont permis de se tailler une place parmi les principaux indices de durabilité comme l'indice mondial de durabilité MSCI et l'indice FTSE4Good des marchés émergents. Pour en savoir plus, visitez le www.tcs.com.

À propos de Paiements Canada

Paiements Canada est un organisme à mission publique qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement. Paiements Canada est responsable de l'infrastructure physique et des règlements administratifs, règles et normes connexes qui soutiennent ces systèmes. L'organisme a aussi le devoir de promouvoir l'efficacité, la sécurité et la solidité des systèmes de paiement du Canada tout en tenant compte des intérêts des utilisateurs finaux. En 2021, les systèmes de Paiements Canada ont compensé et réglé des paiements dépassant les 135 billions de dollars, soit plus de 539 milliards de dollars par jour ouvrable. Les transactions traitées par ces systèmes comprennent les paiements par carte de débit, les débits préautorisés, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les chèques émis et reçus par les Canadiens et les entreprises canadiennes. Paiements Canada travaille en étroite collaboration avec l'écosystème des paiements pour moderniser les systèmes de paiement du Canada afin que le pays et les entreprises canadiennes demeurent concurrentiels à l'échelle mondiale.

