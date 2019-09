PAGODA tient sa conférence mondiale des fournisseurs à Hong Kong

HONG KONG, 10 septembre 2019 /CNW/ - Le 6 septembre, la 13e Asia Fruit Logistica (Asia Fruit Logistica) s'est déroulée avec succès à l'aréna Asia World-Expo à Hong Kong. Étant la plus grande et la plus reconnue au niveau international en Asie, cette exposition professionnelle des marchands de fruits et légumes a attiré des exposants et des acheteurs de plus de 40 pays et régions. PAGODA, le géant chinois de la chaîne fruitière, invité à l'exposition, a également organisé la Conférence mondiale des fournisseurs PAGODA qui a suscité les éloges des marchands du monde entier.

Lors de la conférence, M. YU Huiyong, fondateur et président de PAGODA, M. ZHU Qidong, vice-président du groupe PAGODA, et Mme YANG Qian, directrice principale du centre de marketing du groupe, ont prononcé chacun un discours magnifique mettant en exergue la philosophie d'entreprise du groupe, ses objectifs futurs, sa stratégie de développement et le marketing de la marque.

Abordant l'avenir de la société, M. YU Huiyong estime que « le défi ultime doit être la coordination efficace de la chaîne industrielle, dans son ensemble, de la plantation au traitement post-récolte, du contrôle de la qualité à la distribution et au conditionnement, et enfin aux consommateurs. »

Nous sommes à une ère de coopération mutuellement bénéfique, de partage de ressources et de complémentarité des avantages. PAGODA, qui entend redoubler l'échange d'information avec d'autres fournisseurs de premier ordre, veut aussi collaborer avec eux pour étudier l'axe de développement de l'industrie et du marché, puis d'en discuter, afin que nous puissions créer un écosystème PAGODA harmonieux et réaliser le développement concerté de toute la chaîne industrielle. Dans l'avenir, PAGODA à l'intention d'ouvrir plus de 30 000 magasins en Chine, réalisant un chiffre d'affaires dépassant 100 milliards de yuans (14 milliards de dollars) et comptant plus de 300 millions de membres.

