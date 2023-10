MONTRÉAL, le 5 oct. 2023 /CNW/ - PADS Financial, une startup fintech basée à Montréal, annonce le lancement de PADS, sa plateforme en ligne pour l'origination et la gestion de prêts hypothécaires de premier et de second rang.

Le premier tour de financement de 3 millions de dollars a été levé auprès des leaders du marché immobilier québécois, témoignant d'une solide confiance en cette startup montréalaise.

Pour les emprunteurs :

PADS Financial modernise le processus traditionnel de demande de prêt en proposant une solution entièrement en ligne, alliant rapidité et simplicité. Sur le portail en ligne PADS, les utilisateurs peuvent faire une demande de prêt sur valeur domiciliaire, suivre aisément le statut de leur demande, obtenir une approbation, gérer leurs fonds et accéder à d'autres fonctionnalités essentielles, le tout dans une interface intuitive.

Grâce à ses modèles de souscription innovants, PADS est également en position d'approuver des individus insuffisamment desservis par le système bancaire actuel.

"Très tôt, nous avons identifié un manque dans le secteur du prêt et vu une opportunité de proposer des solutions pour aider les nouveaux immigrants et les propriétaires canadiens à mobiliser leur valeur domiciliaire pour obtenir des prêts et établir ou rétablir leur crédit," déclare Stephane Perez, co-fondateur de PADS et entrepreneur en technologie. Il ajoute : "Ces personnes n'étaient pas suffisamment prises en compte, et la situation est devenue encore plus pressante avec la montée rapide des taux d'intérêt."

Pour les professionnels du secteur :

En plus de servir directement les emprunteurs, PADS a conçu une plateforme pour les prêteurs privés indépendants, les agents immobiliers et les courtiers hypothécaires. Le portail de courtier PADS est un espace de travail dynamique, permettant aux courtiers de gérer plusieurs demandes de clients, d'initier des soumissions, et de collaborer avec les clients. Ce hub centralisé optimise les opérations, garantissant que les courtiers restent informés sur le statut de chaque demande.

Pour les investisseurs :

PADS représente une opportunité excitante pour les investisseurs. La plateforme permet a des investisseurs canadiens accrédités d'accéder à des prêts immobiliers à faible risque et à haut rendement. Elle propose une expérience d'investissement sur mesure et une gestion de portefeuille fluide, favorisant la croissance financière tant pour les investisseurs que pour les emprunteurs Canadiens. Avec PADS, les investisseurs contribuent concrètement à l'amélioration de la vie des gens tout en atteignant leurs objectifs financiers.

Vers l'avenir : L'adoption de l'IA et le futur décentralisé

PADS se positionne à l'avant-garde de l'innovation fintech, avec des projets d'intégrer davantage les capacités de l'Intelligence Artificielle pour développer des processus de souscription de prêt encore plus précis et efficaces.

Avec l'évolution vers la décentralisation financière, PADS prévoit également la tokenisation. En utilisant la technologie blockchain, la plateforme envisage de convertir en tokens et vendre des tranches de ses prêts sur valeur domiciliaire générant des revenus aux investisseurs. Cela permettra aux investisseurs de vendre une partie de leur portefeuille, créant ainsi un marché secondaire. Avec ces avancées, PADS ambitionne de redéfinir les limites de la fintech, en combinant la technologie de pointe avec les besoins changeants du milieu financier actuel.

Bienvenue chez PADS -- bien plus qu'une simple plateforme de prêt en ligne. PADS est un partenaire dans votre quête de liberté financière. Ensemble, transformons l'avenir de l'industrie hypothécaire.

À propos de PADS :

PADS est une plateforme canadienne en ligne d'origination et de gestion de prêts hypothécaires qui introduit un nouveau niveau de transparence et de structure sur le marché du prêt privé. En exploitant une technologie avancée et en privilégiant une approche centrée sur le client, PADS propose des taux compétitifs, des conditions flexibles et une expérience basée sur la confiance pour les propriétaires, courtiers et investisseurs à travers le Canada. PADS est dirigé par le fondateur et CTO Stephane Perez et le directeur général Levi Wizman.

Pour plus d'informations ou pour toute demande, veuillez visiter https://fr.padsfinancial.com ou nous contacter directement à [email protected].

SOURCE PADS Financial