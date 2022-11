PACKMAT DÉVOILE LE PREMIER COMPACTEUR MOBILE 100 % ÉLECTRIQUE INSTALLÉ SUR UN LION6

MONTRÉAL, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Packmat Equipment, née d'une association entre la société française Packmat System et l'entreprise québécoise XpaK Industries inc., se spécialise dans la conception d'équipements destinés à optimiser les services de compaction et de collecte de déchets. L'entreprise travaille en collaboration avec la Compagnie Électrique Lion (NYSE : LEV) (TSX : LEV) (« Lion » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de véhicules de poids moyen et lourd entièrement électriques. Les partenaires ont dévoilé aujourd'hui leur premier compacteur mobile 100 % électrique, en présence notamment de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault. Destiné principalement aux gestionnaires de centres de tri, le compacteur mobile PX601, installé sur un châssis électrique Lion6, permet de diminuer par deux le nombre de conteneurs nécessaires dans les centres de tri, ajoutant ainsi un gain logistique aux bénéfices environnementaux de cette solution 100 % électrique.

Le véhicule zéro-émission PX601 permet une réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) du secteur du transport au Québec et une optimisation significative de la gestion des déchets et matériaux. Grâce à sa capacité de plus de 25 compactions par jour et une autonomie de 210 km, le PX601 répond également à la pénurie de main-d'œuvre dans les centres de tri en offrant une solution durable aux municipalités et entreprises qui souhaitent limiter les émissions de GES. Il a été développé conjointement par les équipes des deux entreprises basées aux Québec au cours de la dernière année. Packmat a pu compter sur le soutien financier de Desjardins et des gouvernements fédéral et provincial dans cette opération.

Ce premier rouleau 100 % électrique est une initiative développée ici même au Québec par Packmat Equipment et pourrait à terme équiper d'autres compacteurs mobiles vendus en Amérique du Nord. D'ailleurs, plusieurs grandes villes américaines ont déjà démontré de l'intérêt pour cette technologie novatrice. En combinant le compacteur électrique au châssis électrique Lion6, les bénéfices environnementaux sont encore plus importants.

« Aujourd'hui, marque une avancée importante pour Packmat Equipment et pour le secteur mondial de la compaction mobile et la gestion des déchets. Nous sommes fiers de dévoiler le compacteur mobile PX601 sur le châssis Lion6 et de contribuer directement à la transition énergétique de notre industrie. Depuis nos débuts, nous avons comme mission d'agir à titre de leader des solutions novatrices pour la gestion durable des déchets. Ce véhicule, qui s'ajoute à notre gamme de produits, est une première mondiale qui permettra à nos clients de maximiser le volume des conteneurs à ciel ouvert tout en participant à l'atteinte des objectifs de décarbonation du Québec pour 2030 », explique Hugo Marsan, président de Packmat Equipment.

« Votre gouvernement est résolument engagé sur la voie de l'électrification des transports. Il s'agit d'un choix judicieux, à la fois pour l'environnement et pour le développement économique du Québec. Le projet annoncé aujourd'hui est rendu possible grâce à une contribution de votre gouvernement et démontre, une fois de plus, notre engagement envers le développement durable. Je salue l'innovation de Packmat Équipement et de La Compagnie Électrique Lion, deux entreprises québécoises qui font notre fierté! », soutient la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault.

« Des entreprises de chez nous font preuve d'ingéniosité et de leadership pour proposer des solutions toujours plus innovantes dans leurs filières, contribuant ainsi à la lutte contre les changements climatiques. Le secteur des transports et celui des matières résiduelles sont déterminants pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % d'ici 2030, conformément à la cible que nous nous sommes fixée avec le Plan pour une économie verte 2030. Bravo et merci à ces deux entreprises qui contribuent à la transition énergétique du Québec », souligne le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

« L'annonce d'aujourd'hui est une grande nouvelle pour Packmat Équipements, mais également pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui mise sur l'innovation ainsi que sur une stratégie de développement durable forte et ce dévoilement est tout à fait aligné avec celles-ci », mentionne la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Andrée Bouchard.

Fondée en 2019, l'entreprise basée à Saint-Jean-sur-Richelieu voit le jour par l'association de la société française Packmat Systèmes et l'entreprise québécoise Xpak Industries. L'entreprise se spécialise dans la conception d'équipements destinés à optimiser les services de compaction et de réduire les rotations de conteneurs à ciel ouvert. Elle a tout récemment complété son premier prototype du PX601, un rouleau de compaction 100 % électrique monté sur un châssis Lion 6 100 % électrique.

