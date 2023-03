Positionnement en tant le leader de la mise en réseau logicielle entièrement programmable, Edge to Everywhere

CULVER CITY, Californie, 31 mars 2023 /CNW/ - PacketFabric et Unitas Global , les principaux fournisseurs de services de réseau d'entreprise, ont annoncé aujourd'hui l'achèvement de leur fusion.

Grâce à cette fusion, PacketFabric devient le fournisseur de premier ordre en matière de solutions de réseau en tant que service (NaaS), offrant des capacités étendues dans les secteurs du transport public et privé pour les entreprises, les canaux mondiaux et les partenaires technologies.

L'automatisation de PacketFabric permet aux entreprises de concevoir et de contrôler leur architecture de communication, sans avoir à assumer le fardeau de posséder, de gérer et d'exploiter une partie quelconque de leur réseau.

PacketFabric Converge™ permet d'orchestrer la connectivité à la demande TruNaaS™ entre les installations de colocation, les fournisseurs de services infonuagiques et l'interconnexion de réseaux privés dans le monde entier. Les capacités de Edge to Everywhere permettent d'étendre la connectivité TruNaaS™ à des emplacements d'entreprise en périphérie avec des capacités d'informatique répartie.

L'automatisation PacketFabric Nexus™ vise à accroître l'agilité et la souplesse de premier plan dans les services de réseau d'accès et de réseau public, permettant aux entreprises d'exploiter l'expérience Internet professionnelle la plus performante fournie par notre réseau mondial Reach™, SaaS On-Ramp™, les services de pairage privés étendus et optimisation des routes MIRO™.

Les nouvelles capacités et la portée de PacketFabric permettent d'élargir les produits NaaS au-delà des bretelles d'accès au nuage et de l'interconnexion du centre de données, et de créer une plateforme Internet entièrement programmable pour les entreprises; fourni par Edge to Everywhere. PacketFabric constitue une plateforme Internet professionnelle définie par des logiciels.

Cette stratégie a été menée par Digital Alpha Advisors, LLC, qui a investi et acquis ces actifs, en fonction des commentaires reçus des clients et du marché, pour créer cette plateforme stratégique de premier plan.

À propos de PacketFabric

PacketFabric est le seul fournisseur de TruNaaS™ (réseau en tant que service). Nous sommes déterminés à offrir une plateforme Internet accessible, flexible et entièrement programmable en vue d'autonomiser les utilisateurs et les entreprises partout dans le monde. Avec une plateforme API dotée d'un accès au nuage au dernier kilomètre et d'une connectivité Internet entièrement sur demande, PacketFabric convient parfaitement à tous ceux à la recherche d'une solution logicielle sophistiquée simple, sécurisée et automatisée. PacketFabric promet une connectivité de réseau inégalée, au dynamisme adapté aux activités actuelles et dont la fiabilité est bien supérieure. Nous sommes des innovateurs inspirés de nos clients et de nos partenaires, alors que nous établissons la connexion à Edge to Everywhere. Pour en savoir plus, visitez le site www.packetfabric.com.

À propos de Digital Alpha Advisors, LLC

Digital Alpha Advisors, LLC est une société de placement axée sur l'infrastructure numérique, nécessaire à l'expansion rapide de l'économie numérique, avec un total d'actifs sous gestion de plus de 1,5 milliard de dollars. L'entreprise a conclu un accord de collaboration stratégique avec Cisco Systems, Inc. et s'est associée à d'autres grandes entreprises de la Silicon Valley. Digital Alpha est d'avis qu'il s'agit de la première entreprise axée sur les investissements de capital-investissement dans les importantes possibilités de croissance nécessaires pour soutenir l'économie numérique, y compris les réseaux de communication de prochaine génération, les plateformes IdO pour l'infrastructure urbaine, et les plateformes de gestion de données dans l'infonuage. Digital Alpha a été fondée en 2017 par Rick Shrotri, ancien chef de l'équipe des Global Infrastructure Funds (GIF) de Cisco, et a clôturé son dernier fonds - Digital Alpha Fund II, LP - au début de 2021. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.digitalalpha.net.

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1558198/3962041/PacketFabric_Logo.jpg

SOURCE PacketFabric