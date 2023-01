P.K. Subban et sa fondation ont recueilli jusqu'à maintenant la somme nette de 6,3 millions de dollars pour l'Hôpital de Montréal pour enfants

MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - P.K. Subban, la Fondation P.K. Subban (FPKS) et la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants sont fiers d'annoncer que la somme nette de 6,3 millions de dollars a été amassée à ce jour dans le cadre de la promesse de don historique de 10 millions de dollars pour l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children).

« Je tiens à remercier tous les donateurs, les commanditaires, et toutes les personnes qui ont participé à mes événements de collecte de fonds, qui ont fait un don à ma fondation ou donné directement à mon Fonds Le Coup de main de P.K. à La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants » affirme P.K. Subban. « En 2015, j'ai fait une promesse à ces enfants et à leur famille et, grâce à vous, je peux la tenir. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble jusqu'à présent, et ce n'est pas fini! »

En 2015, P.K. Subban a annoncé que sa fondation et lui s'engageaient à collecter 10 millions de dollars pour Le Children sur une période de 7 ans. En raison des répercussions de la pandémie sur les événements de collecte de fonds, P.K. Subban a prolongé cet engagement à 10 ans et envisage de poursuivre son partenariat à long terme.

Pendant la pandémie, P.K. Subban a visité des enfants traités au Children lorsque la situation permettait de le faire en toute sécurité et, dans le cas contraire, il allait à la rencontre des patients au moyen d'appels en visioconférence. Subban n'a cependant pas été en mesure d'atteindre l'un de ses principaux objectifs…

« À l'atteinte d'un jalon important de notre promesse de don, j'avais l'intention de communiquer la bonne nouvelle à nos donateurs et de célébrer avec les enfants du Children, mais tenir un tel événement durant la pandémie n'aurait été ni sécuritaire ni envisageable », déclare P.K Subban. « Même s'il ne nous a pas été possible d'organiser un grand événement amusant avec les enfants, je tiens à ce que tous ceux qui m'ont soutenu sachent que leurs dons changent la donne pour des milliers d'enfants malades et leur famille. »

Une relation de cœur de longue durée

Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, se dit impressionnée par ce que P.K. Subban a accompli en tant que porte-parole et ambassadeur de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, compte tenu de la pandémie qui a rendu difficile la tenue d'événements de collecte de fonds en personne pendant deux ans.

« Nous sommes honorés de travailler avec P.K. et fiers de ses accomplissements, en dépit des défis posés par la COVID. Nous sommes les témoins privilégiés de la façon dont P.K. a inspiré de nombreux nouveaux donateurs et entreprises à soutenir Le Children, » déclare Mme Vézina. « Nous sommes également ravis que Subban ait manifesté son intérêt à prolonger son partenariat avec nous au-delà de 2025. Ce serait une excellente nouvelle pour la collecte de fonds, mais une meilleure nouvelle encore pour les enfants malades, car cela signifierait davantage de visites et d'événements spéciaux au Children pour nos jeunes patients. »

Grâce à son engagement de 10 millions de dollars, P.K. Subban et la FPKS soutiennent des projets qui aident plus de 9 000 jeunes patients et leur famille par an, dont :

Le SPOT Montréal, un centre spécialisé en santé mentale pour les adolescents en crise suicidaire.

Une aide aux familles réfugiées dont les enfants sont hospitalisés au Children.

Une aide financière aux familles confrontées à des difficultés financières en raison de la maladie de leur enfant.

Un accès gratuit à la télé et au Wi-Fi dans les chambres des patients.

Des appareils auditifs à ancrage osseux pour les enfants des familles dans l'incapacité de les payer.

De l'équipement craniofacial.

Des livres pour les bébés et des aliments frais pour les parents d'enfants hospitalisés à l'unité de soins intensifs néonatals.

De l'équipement et des fournitures à domicile pour les enfants souffrant de problèmes respiratoires.

Des perles de courage pour les jeunes patients subissant des procédures médicales douloureuses.

Un programme d'activités pendant l'été pour les enfants hospitalisés et leurs frères et sœurs.

Des repas gratuits pour les enfants atteints de fibrose kystique.

À PROPOS DE LA FONDATION P.K. SUBBAN

La mission première de la Fondation P.K. Subban est de rassembler et de mobiliser les jeunes à créer une communauté d'entraide autour de la cause des enfants malades. Nous croyons que plus les jeunes s'impliquent et s'engagent comme agents de changement, plus ils maximiseront leur plein potentiel et mieux ils réussiront dans la vie. Grâce à nos partenariats avec la communauté et les efforts d'éducation, nous visons à améliorer la vie de chacun, un enfant à la fois.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children) a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté afin de soutenir l'innovation en soins cliniques, en recherche et en enseignement à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children). En plus d'être l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill, Le Children soutient le programme de santé et de développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, lequel s'est classé parmi les trois meilleurs instituts de recherche au Canada, en 2022. La Fondation du Children a lancé une campagne majeure de 200 M$, le plus ambitieux objectif de financement pédiatrique de l'histoire du Québec. Les fonds recueillis serviront à propulser des projets innovants qui repousseront les limites de la pédiatrie à l'échelle internationale et aideront Le Children à Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 580 M$, qui ont aidé les enfants malades de Montréal et des quatre coins du monde à se remettre sur pied et à retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, visitez www.fondationduchildren.com.

