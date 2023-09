P.F. Chang's étend son empreinte mondiale avec ses tout premiers établissements en Inde

Les nouveaux établissements de Bangalore et Mumbai, prévus pour 2023 et au-delà, favorisent une croissance internationale continue

SCOTTSDALE, Arizona, 13 septembre 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la poursuite de son expansion mondiale, P.F. Chang's® a annoncé aujourd'hui un nouvel établissement à Bangalore, avec des plans pour ouvrir d'autres établissements à Mumbai et dans d'autres villes d'Inde, offrant pour la première fois au pays une expérience culinaire de renommée mondiale inspirée de l'Asie.

« Nous sommes ravis que l'Inde soit le prochain pays de notre réseau mondial », a déclaré Kristen Briede, présidente des marques mondiales et de la vente au détail chez P.F. Chang's. « Nous entamons notre 30e année d'activité, et le moment ne pourrait être mieux choisi pour investir dans notre croissance et partager l'expérience de P.F. Chang's avec un nombre encore plus élevé de convives. »

Aux côtés de ses partenaires franchisés, Gourmet Investments Private Limited (GIPL), une filiale du bureau de gestion de patrimoine Bharti, et HMSHost, qui fait partie du groupe Dufry, P.F. Chang's est fière d'offrir des choix alimentaires plus diversifiés aux habitants et aux voyageurs qui se rendent en Inde. Le 3 septembre, le premier établissement exploité par HMSHost a ouvert ses portes dans l'aérogare 2 de l'aéroport international de Bangalore, offrant une expérience culinaire de premier choix aux voyageurs. Dans le courant de cette année, il est prévu que P.F. Chang's s'installe également à Mumbai, avec l'ouverture d'un tout nouveau bistro exploité par GIPL. Le franchisé GIPL prévoit également de lancer des établissements dans la région de la capitale nationale de Delhi d'ici 2024.

Bien que chaque pays et chaque culture soient uniques, P.F. Chang's vise à offrir une expérience culinaire moderne et homogène à tous ses clients du monde entier. P.F. Chang's a inauguré ses premiers établissements internationaux au Mexique et au Koweït en 2009, et a depuis ouvert plus de 90 restaurants dans 22 pays, outre ses plus de 200 établissements basés aux États-Unis. Chaque établissement, qu'il s'agisse d'un bistro-restaurant de grande taille, d'un établissement de la marque, d'un P.F. Chang's To Go (concept de repas hybrides), ou d'un lieu alternatif, présente des éléments de design uniques qui s'harmonisent avec le menu composé à partir de plats dont tous les ingrédients sont cuisinés au wok.

Avec plus de 25 000 employés travaillant a son siège social et dans ses franchises à travers le monde, P.F. Chang's continue d'accélérer son expansion et sa croissance mondiales, et prévoit pour cela d'ouvrir de nouveaux établissements internationaux en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. D'autres restaurants sont également prévus pour 2023 et 2024, notamment en Guyane, à l'aéroport international de Salt Lake City, à l'aéroport international de Seattle-Tacoma et au niveau de la base aérienne de Shepard près de Wichita Falls, au Texas.

« Alors que nous poursuivons nos activités internationales et notre croissance sur de nouveaux marchés, nous nous réjouissons à l'idée d'établir des partenariats à long terme avec de nouveaux franchisés, et nous sommes déterminés à offrir une orientation et un soutien continus », a déclaré Rafik Farouk, directeur principal du développement des affaires chez P.F. Chang's.

P.F. Chang's collabore avec des investisseurs du monde entier pour accroître les possibilités de développement dans des lieux traditionnels et non traditionnels (p. ex., aéroports, casinos, bases militaires) Pour P.F. Chang's, l'investissement est une décision émotive. C'est pourquoi elle s'engage à fournir un encadrement continu et un soutien de premier ordre à ses partenaires franchisés. Pour en savoir plus sur les occasions mondiales de franchisage avec P.F. Chang's, visitez le https://www.pfchangs.com/global .

À propos de P.F. Chang's

Fondée en 1993 par Philip Chiang et Paul Fleming, P.F. Chang's est la première marque culinaire asiatique à unités multiples reconnue à l'échelle internationale à rendre hommage à la tradition vieille de 2 000 ans de la cuisine au wok et à placer celle-ci au cœur de l'expérience des visiteurs. Inspirés de la cuisine chinoise, les menus proposés aujourd'hui par P.F. Chang's sont offerts partout en Asie et rendent hommage aux cultures et recettes du Japon, de la Corée, de la Thaïlande et d'ailleurs. Chaque plat explore les saveurs de façon unique, qu'il s'agisse d'un cocktail préparé à la main, d'un bol-repas cuisiné au wok ou d'un souper festif composé de plusieurs plats. À l'échelle mondiale, P.F. Chang's compte plus de 300 restaurants dans plus de 20 pays et aéroports américains, y compris un certain nombre d'établissements P.F. Chang's To Go offrant des services de repas à emporter et de livraison. Pour en savoir plus sur P.F. Chang's, visitez pfchangs.com et suivez-nous sur Facebook , Twitter et Instagram @pfchangs.

À propos de Gourmet Investments Pvt Ltd

Gourmet Investments Pvt Ltd, qui appartient au bureau de gestion de patrimoine Bharti, a été fondée en 2012 dans le but de redéfinir le paysage de la restauration décontractée en Inde. L'entreprise a introduit dans le pays des marques internationales prestigieuses comme PizzaExpress, Chil's et Ministry of Crab, apportant des marques inégalées au peuple indien grâce à son excellence et à son expertise dans le domaine de l'immobilier.

À propos de HMSHost

HMSHost est un chef de file mondial dans la création de restaurants pour les terminaux de voyageurs. Le restaurateur mondial exploite des établissements de restauration dans 120 aéroports aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Son portefeuille de restaurants primés comprend des centaines de marques, y compris des concepts exclusifs, des partenariats avec des chefs et des marques populaires nationales, régionales et locales. Chaque jour dans les aéroports, HMSHost s'efforce de créer la meilleure expérience culinaire qui soit pour tous les voyageurs grâce à un excellent service à la clientèle. HMSHost est devenue membre du groupe Dufry en 2023 à la suite du regroupement d'entreprises de Dufry et d'Autogrill.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1795646/PFC_Logo.jpg

SOURCE P.F. Chang's

Renseignements: Personne-ressource : [email protected]