CHICAGO, 16 septembre 2022 /CNW/ - p-Chip Corporation, une entreprise qui révolutionne le suivi des produits physiques et des matériaux grâce à sa technologie de microtranspondeur de pointe, a lancé aujourd'hui sa plus récente innovation, l'étiquette de suivi sécurisé p-Chip Code™. L'outil de suivi des codes p-Chip combine un microtranspondeur à base de silicium p-Chip® et un code de matrice 2D standard pour créer des codes QR hypersécurisés, des codes à barres et d'autres codes de matrice.

« La pandémie a favorisé l'utilisation généralisée du code QR et l'a placé au centre de la consommation ordinaire, a déclaré Joe Wagner, chef de la direction de p-Chip Corporation. Cependant, pour de nombreuses entreprises, y compris les marques alimentaires, les sociétés pharmaceutiques, les fabricants d'automobiles et d'autres, les codes QR représentent une foule de risques en matière de sécurité, puisqu'ils sont incroyablement faciles à créer et à reproduire. La nouvelle technologie de code à puce p-Chip offre un niveau de sécurité supplémentaire pour les codes QR ou d'autres codes de matrice, ce qui constitue une percée dans la traçabilité fiable à un prix abordable. »

L'outil de suivi des codes de puce p-Chip fonctionne comme un minuscule ancrage numérique pour les articles physiques. Le microtranspondeur p-Chip est presque invisible et intégré directement dans une étiquette de code matriciel 2D qui peut ensuite être apposée sur pratiquement n'importe quoi, y compris les produits alimentaires et agricoles, les contenants de médicaments, les pièces d'automobile et plus encore.

Tout code matriciel 2D standard, comme un code QR, peut ensuite être validé au moyen du microtranspondeur p-Chip intégré. Les entreprises peuvent ensuite gérer les données de suivi avec des applications Web, infonuagiques ou de la chaîne de blocs. Cela offre une sécurité accrue et la possibilité d'associer des données internes supplémentaires au produit physique.

Les entreprises peuvent retracer numériquement les ingrédients, les composants et les matériaux afin d'améliorer la sécurité des produits, la conformité à la sécurité et le contrôle de la qualité. De plus, dans certains cas, les consommateurs pourront balayer un code QR pour déterminer s'ils font partie d'un rappel de produit. Les entreprises peuvent ensuite valider ces demandes au moyen du microtranspondeur de code p-Chip à sécurité accrue.

L'étiquette de suivi du code p-Chip permet la sérialisation des matériaux physiques, une sécurité résistante à la contrefaçon offerte à un prix évolutif, une meilleure visibilité grâce à des données granulaires sécurisées dans toute la chaîne d'approvisionnement et la minimisation des vulnérabilités et des risques associés aux codes QR sans ces protections.

Depuis 2017, p-Chip Corporation a révolutionné le suivi des produits physiques et des matériaux grâce à sa technologie révolutionnaire de microtranspondeur. Son outil de suivi p-Chip, une technologie très durable pas plus grande qu'un grain de sel, fonctionne comme une ancre numérique pour les articles physiques, offrant une visibilité et une capacité d'indexation révolutionnaires à un prix évolutif. Des produits pharmaceutiques aux produits électroniques, en passant par les composants automobiles et les ingrédients agricoles, les entreprises du monde entier se fient à la technologie brevetée de suivi des puces pour obtenir des renseignements commerciaux, renforcer la fidélité à la marque et accroître les revenus. Pour en savoir plus, visitez www.p-chip.com.

