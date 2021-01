PARIS, 20 janvier 2021 /CNW/ - oXya, société du groupe Hitachi, annonce aujourd'hui qu'elle a obtenu la certification de Google Cloud au niveau mondial en tant que fournisseur de services gérés (Managed Services Provider, MSP). oXya a été certifiée par Google Cloud en 2018, en tant que MSP en Amérique du Nord ; la nouvelle certification étend le statut de MSP d'oXya à l'échelle mondiale. Avec cette certification, Google Cloud reconnaît les compétences et le professionnalisme d'oXya pour migrer les systèmes des clients vers le cloud public et en assurer la gestion, quelle que soit la localisation de ces clients dans le monde.

oXya fournit des services gérés cloud à des centaines d'entreprises de taille moyenne ou multinationales dans le monde. Ces dernières années, oXya a constaté pour les clients SAP un intérêt croissant pour la migration vers le cloud public. Cette tendance s'est accélérée depuis 2 ans en raison de la flexibilité et de l'agilité qu'offre le cloud public, mais aussi en raison de toutes les fonctionnalités et services disponibles pour soutenir la transformation IT.

oXya est un prestataire objectif, qui gère les systèmes SAP de ses clients sur différents cloud dans le seul but de fournir une solution adaptée et le meilleur rapport entre le coût et les niveaux de disponibilité SAP et de performance. C'est ce qui constitue la force et la valeur unique d'oXya pour ses clients.

"Recevoir la certification MSP au niveau mondial a nécessité un long processus avec Google Cloud et la réalisation d'audits, afin que Google puisse vérifier qu'oXya répond aux plus hautes exigences de qualité et de sécurité dans la vente et la fourniture de ces services", explique Matthieu Petitprez, CTO adjoint et Directeur du Cloud Excellence Group d'oXya. "Bien qu'oXya se spécialise et se concentre sur les environnements SAP, nous traitons également des environnements et des activités supplémentaires, et la certification Google Cloud concerne tous les environnements, SAP et au-delà".

"De nombreuses organisations n'ont pas l'expertise nécessaire pour déplacer des environnements critiques vers Google Cloud. C'est là que les services oXya de migration et de support interviennent. Nous fonctionnons comme une extension de vos équipes IT, nous vous aidons à accéder au cloud public et nous nous occupons de tout " explique Chris Monday, VP Cloud Solutions, Americas, chez oXya. "oXya fournit une base solide avec des services de support IT, afin que vous puissiez vous concentrer sur la gestion de votre entreprise. Nous faisons baisser les coûts et proposons les meilleurs SLA du marché".

A propos d'oXya

oXya, une société du groupe Hitachi, est un leader mondial dans le domaine des services techniques, des services gérés et des solutions Cloud pour les clients SAP. oXya conçoit, migre et gère l'infrastructure et les opérations de support SAP pour des centaines d'entreprises multinationales et d'organisations de taille moyenne. Que les systèmes SAP et IT des clients fonctionnent sur un cloud privé, public ou hybride, les experts d'oXya gèrent leur système SAP et orchestrent les différents cloud et leurs capacités, afin d'offrir le meilleur rapport SLA/prix au client. Les clients d'oXya bénéficient d'un modèle de support unique et d'un modèle de prix forfaitaire. Pour ces raisons, 99% des clients oXya sont pleinement satisfaits des services oXya. Pour plus d'informations, voir le site www.oXya.com

