oxio trouve qu'il est grand temps de parler de nos salaires.

Chez oxio, on veut que discuter de qui-gagne-quoi devienne un sujet normal. Première étape : commencer à parler de ce qu'on gagne. « Et bien, je fais 250 000$ par année », dit Marc-André.

Pour qu'une compagnie fasse quelque chose d'aussi radical que de tenir un répertoire des rémunérations ouvert à tous ses membres, il doit bien y avoir une raison. Et on en a une. On n'est pas là pour suivre la norme, mais pour faire ce qu'on considère bon.

« Pour devenir la compagnie la plus transparente au monde, le chemin sera pavé d'une seule règle : la transparence radicale doit toujours respecter la vie privée. Alors, aujourd'hui, on est fier de dévoiler au monde qu'on partage nos rémunérations entre collègues », explique Marc-André.

Sachant que notre industrie est reconnue pour son opacité, c'est en réaction que, nous, on veut être reconnu pour tout le contraire. On veut que les télécoms au Canada soient meilleures, alors on mène la danse. On croit en l'accès égal aux opportunités et ça, ça nécessite un accès égal à l'information. Nos rémunérations font partie de ça. Partager nos salaires entre collègues, c'est comme un gage, une preuve qu'on est dédié à être réellement transparent.

Tout sur oxio.ca.

oxio c'est une compagnie radicalement transparente et obsédée par ses clients qui est là pour changer la façon dont les Canadien.nes pensent à l'internet. Conneries des gros joueurs? Aucune chance. Contrats? Prix douteux? Astérisques partout? Nope. Fini. Pour nous, c'est être le meilleur pour toujours, pas « le moins cher » aujourd'hui. Nous, c'est internet à un prix juste et durable. On montre même où va chaque dollar que vous payez. Parce qu'on trouve qu'il est grand temps que les Canadien.nes aient accès à l'internet qui leur faut grâce à une compagnie qui aime vraiment l'internet. On rend encore plus facile l'accès aux meilleurs réseaux du Québec, de l'Ontario et de Vancouver. Et on vient tout juste de commencer. Au final, on est là parce qu'on croit que si tout le monde avait accès aux opportunités de l'internet, on verrait des choses pas mal remarquables de la part de pas mal de personnes.

