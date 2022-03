Considérant que 31,68 % des milléniaux ont déjà acheté de la cryptomonnaie, offrir une méthode de paiement en crypto représente une réponse claire aux besoins de nos clients. On est aussi au courant que la cryptomonnaie demeure un domaine plutôt flou. Donc, on a fait de notre mieux pour expliquer ce qu'est la cryptomonnaie, ainsi que son origine, sur notre blogue .

On veut toujours en donner plus à nos clients. Offrir une plus grande variété de méthodes de paiement, c'est une excellente façon de ce faire. On a commencé avec les cartes de crédit, puis les prélèvements bancaires préautorisés, et maintenant la cryptomonnaie.

« Cette initiative permet à oxio de mener la charge quant aux alternatives supportant la cryptomonnaie dans le monde de la connectivité. » Marc-André Campagna, PDG et co-fondateur.

« Nos clients seront en mesure de choisir Coinbase Commerce comme méthode de paiement directement dans leur propre portail client et choisir la cryptomonnaie de leur choix; Bitcoin, Bitcoin Cash, Dai, Ethereum, Litecoin or USD coin. »

oxio c'est une compagnie radicalement transparente et obsédée par ses clients qui est là pour changer la façon dont les Canadien.nes pensent à l'internet. Conneries des gros joueurs? Aucune chance. Contrats. Prix douteux. Astérisques partout. Nope. Fini. Pour nous, c'est être le meilleur pour toujours, pas « le moins cher » aujourd'hui. Nous, c'est internet à un prix juste et durable. On montre même où va chaque dollar que vous payez. Parce qu'on trouve qu'il est grand temps que les Canadien.nes aient accès à l'internet qui leur faut grâce à une compagnie qui aime vraiment l'internet. On rend encore plus facile l'accès aux meilleurs réseaux du Québec, de l'Ontario et de Vancouver. Et on vient tout juste de commencer. Au final, on est là parce qu'on croit que si tout le monde avait accès aux opportunités de l'internet, on verrait des choses pas mal remarquables de la part de pas mal de personnes.



