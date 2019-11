Oxford Economics : Huawei a contribué à hauteur de 690 M$ au PIB du Canada en 2018

En soutenant environ 5 000 emplois et en investissant 164 M$ en R et D cette même année

MARKHAM, ON, le 27 nov. 2019 /CNW/ - Huawei contribue à une part importante et croissante du produit intérieur brut (PIB) du Canada, qui s'est chiffrée à 690 M$ en 2018, selon une nouvelle étude économique approfondie d'Oxford Economics.

Le rapport souligne en outre que cette même année, le géant chinois des technologies a soutenu quelque 5 000 emplois à temps plein bien rémunérés, investi 164 M$ en initiatives de R et D et généré 204 M$ en taxes et impôts qui seront réinvestis par les gouvernements dans la santé, l'éducation et d'autres services publics.

« Les retombées économiques de Huawei au Canada ont considérablement augmenté depuis 2012; l'entreprise a augmenté ses effectifs au pays et multiplié ses dépenses en biens et services auprès de fournisseurs canadiens, explique Andrew P. Goodwin, directeur de l'économie appliquée à Oxford Economics. La contribution importante de l'entreprise a un effet d'entraînement sur l'économie du pays en stimulant son potentiel de productivité, notamment par ses investissements en R et D, ses collaborations avec des universités, la formation en technologies de l'information et des communications (TIC) qu'elle offre à des travailleurs et à des étudiants et sa gamme de produits qui renforce la connectivité numérique partout au pays. »

L'étude d'Oxford Economics souligne également l'important rôle de catalyseur de Huawei sur la capacité de production globale du Canada. Ses partenariats de longue date avec des sociétés de télécommunication bien établies continueront de soutenir l'expansion de la connexion haute vitesse à large bande aux quatre coins du Canada, reliant les personnes, les institutions et les entreprises de toutes tailles. Si on y ajoute les investissements en Ret D, les partenariats et la formation en TIC offerte à un millier de Canadiens, Huawei joue un rôle de plus en plus important en propulsant la compétitivité du pays dans le secteur des technologies.

« Huawei considère le Canada comme un endroit stratégique où investir et poursuivre son expansion, souligne Eric Li, président de Huawei Canada. La concentration d'entreprises nationales et de multinationales dans le domaine des technologies, le réseau exceptionnel d'universités et de chercheurs, ainsi que les politiques d'immigration accueillantes, surtout pour la main-d'œuvre qualifiée dans la haute technologie, font du Canada notre plateforme de prédilection en Amérique du Nord pour stimuler notre croissance. »

L'étude d'Oxford Economics révèle d'autres faits importants :

Les retombées économiques totales de Huawei ont considérablement augmenté en un peu plus de cinq ans, sa contribution au PIB ayant enregistré une hausse de 243 % depuis 2012.

Au cours de la même période, le nombre d'emplois soutenus par Huawei a augmenté de 166 % et les recettes fiscales provenant de l'entreprise, de 195 %.

En 2018, la contribution de Huawei au PIB comprenait 154 M$ versés dans la chaîne d'approvisionnement.

En Ontario , où l'entreprise a son siège, elle a généré cette même année une part du PIB équivalente à 592 M$ et soutenu environ 3 830 emplois, soit directement, soit par l'intermédiaire de sa chaîne d'approvisionnement et d'effets multiplicateurs.

« Année après année, Huawei se classe parmi les 25 premiers investisseurs en R et D au Canada et espère se maintenir à ce classement, voire y monter, se félicite Alykhan Velshi, vice-président des affaires générales de Huawei Canada. Nous donnons un tremplin aux secteurs de l'avenir comme l'intelligence artificielle, les chaînes de blocs, la génomique et l'Internet des objets. Ce sont les pierres angulaires de l'économie de demain, qui créent des emplois durables. »

Le rapport intégral d'Oxford Economics sur la contribution de Huawei à l'économie canadienne peut être téléchargé (en anglais) : lien

