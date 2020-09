Owl Ventures clôt un nouveau financement de 585 millions $ visant des placements mondiaux dans les technologies de l'éducation

Depuis sa fondation en 2014, la firme a investi massivement dans un grand nombre de sociétés affichant les croissances les plus rapides au sein du marché mondial des technologies de l'enseignement, dont les entreprises étasuniennes Accelerate Learning (acquise par Carlyle Group), Degreed, DreamBox Learning (acquise par TPG Rise), Hazel Health, MasterClass, Newsela, Noodle Partners, Quizlet et Remind, ainsi que les sociétés internationales BYJU's, Labster, Lele Ketang, Sanjieke et WhiteHat Jr. (acquise par BYJU's).

« Depuis le lancement de la firme, la révolution numérique s'est rapidement opérée dans le développement de l'éducation et de la main-d'œuvre », affirme Tory Patterson, directeur général à Owl Ventures. « En raison de la transition vers l'apprentissage à distance et le télétravail, il s'agit d'un moment décisif pour le marché de l'éducation et de la formation, qui est évalué à plus de 6 mille milliards $, car la pénétration numérique de ce secteur, qui avait déjà commencé, a explosé. »

« Nous réalisons que nos entreprises financées par capital-risque qui sont établies aux États-Unis, en Chine, en Europe et en Inde sont des éléments essentiels de l'apprentissage continu », soutient Ian Chiu, directeur général à Owl Ventures. « Les demandes externes, la participation et la croissance de nos utilisateurs ainsi que la diversité de notre clientèle ont bondi de façon frappante pour l'ensemble de notre portefeuille, alors que toute la planète tire parti de nos plates-formes. »

Le succès de la stratégie mondiale d'investissement de Owl Ventures a récemment été mis en lumière par deux de ses entreprises financées par capital-risque en Inde lorsque BYJU's, la société privée de technologies d'enseignement ayant la plus grande valeur au monde, a fait l'acquisition de WhiteHat Jr., une entreprise en démarrage de 18 mois, au coût de 300 millions $. Owl Ventures était le seul fonds qui avait investi dans les deux sociétés.

« La croissance fulgurante de Whitehat Jr. et de BYJU's montre à quelle vitesse le marché des technologies de l'enseignement en Inde et ailleurs dans le monde se développe et devient mature », soutient Amit Patel, directeur général à Owl Ventures. « Nous cherchons à établir des partenariats avec des entrepreneurs visionnaires qui résolvent d'importants problèmes sur les plans de l'éducation et de la formation pour les aider à mettre sur pied des sociétés transformatrices au premier rang de leur catégorie. »

Owl Ventures est le principal investisseur dans une vaste majorité de ses accords et l'organisme se joint habituellement au conseil d'administration de chacune de ses sociétés. Cette approche pratique aide les entreprises dans de nombreuses fonctions, dont la distribution, l'établissement de partenariats, les talents, la collecte de fonds et la mesure des résultats. La firme a aussi contribué à la formation d'une communauté soudée au sein des entreprises financées par capital-risque grâce aux sommets des chefs de la direction et à des événements spécifiques à l'industrie qui permettent aux autres entrepreneurs du secteur des technologies de l'éducation de discuter de pratiques exemplaires, d'échanger leurs points de vue et d'évaluer des occasions de partenariat. Se spécialisant dans le domaine de l'éducation, le fonds a réussi à établir des partenariats avec des fonds de capital-investissement et des sociétés de capital-risque diversifiés de premier rang pour accélérer la croissance de ses entreprises financées par capital-risque.

Owl Ventures est appuyée par les plus grands associés commanditaires de la planète, soit de prestigieux fonds de dotation collégiaux et universitaires, des fondations, des établissements d'enseignement stratégiques, des fonds souverains et des bureaux familiaux aux États-Unis, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.

« Notre base mondiale d'associés commanditaires et notre réseau de chefs de file et d'établissements d'enseignement représentent un avantage concurrentiel important, puisque nous pouvons compter sur de précieux partenaires partout dans le monde qui peuvent contribuer de manière unique à la modification de la trajectoire de nos entreprises financées par capital-risque », fait valoir Tom Costin, directeur général à Owl Ventures.

À propos de Owl Ventures

Owl Ventures est le plus important fonds de capital de risque de la planète qui se concentre sur le marché des technologies d'éducation. Il cumule plus de 1,2 milliard $ d'actifs sous gestion. Cette société établie dans la Silicon Valley investit dans des entreprises de premier plan au monde vouées aux technologies de l'éducation qui englobent l'ensemble du spectre de la formation, de la prématernelle à l'école secondaire (PreK-12) en passant par l'enseignement supérieur et les perspectives de carrière (mobilité/formation professionnelle). Owl Ventures a une expertise approfondie du domaine. Elle s'appuie sur un réseau international d'associés commanditaires, d'investisseurs et de partenaires stratégiques pour aider les entrepreneurs à faire croître leurs activités commerciales pour en faire des sociétés transformatrices au premier rang de leur catégorie. Apprenez-en plus à l'adresse www.OwlVC.com.

Personne-ressource : Tom Costin, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1245627/Owl_Ventures_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1245628/Owl_Ventures_Team.jpg

SOURCE Owl Ventures

Liens connexes

http://www.owlvc.com