MONTRÉAL, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Ovivo Inc. (« Ovivo »), fournisseur mondial d'équipements, de technologies et de systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées, a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'E2metrix Inc. (« E2metrix »), une entreprise technologique basée à Sherbrooke, Québec, Canada, qui se spécialise dans les électro technologies novatrices et propres qui sont particulièrement efficaces pour détruire les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (« PFAS »), communément appelées les « contaminants éternels », et d'autres contaminants émergents présents dans l'eau potable et les eaux usées.

Ovivo finalise l'acquisition d'E2metrix pour offrir une solution intégrée de destruction des PFAS dans l'eau potable et les eaux usées (Groupe CNW/Ovivo Inc.)

Depuis décembre 2021, Ovivo et E2metrix collaborent exclusivement sur le développement d'un système de traitement sur site commercialement viable pour éliminer et détruire les PFAS présents dans l'eau potable municipale et d'autres eaux usées en utilisant la technologie d'oxydation électrochimique d'E2metrix au cœur de la solution intégrée. L'objectif de cette solution est de préserver en permanence la santé publique et d'offrir à nos clients une option viable de destruction des PFAS sur site. En 2022, dans le cadre de cette collaboration exclusive, Ovivo a réalisé un investissement stratégique et pris une participation dans E2metrix afin de renforcer le partenariat et d'accélérer le développement commercial de la solution intégrée.

Ovivo et E2metrix pilotent actuellement une solution commune en Alabama, aux États-Unis, qui a donné des résultats impressionnants à ce jour, avec une réduction de 99 % des PFOS et PFOA et une réduction de plus de 85 % du total des PFAS détectables dans l'eau traitée. Ces résultats pilotes prometteurs ont été présentés par Ovivo et E2metrix lors de la conférence Water Environment Federation's Technical Exhibition and Conference (« WEFTEC ») le 3 octobre 2023. La solution intégrée peut non seulement éliminer les PFAS, mais aussi minéraliser ces produits chimiques éternels en leurs éléments de carbone et de fluor, ce qui permet de restituer ainsi une eau saine dans l'environnement ou dans les approvisionnements en eau potable. Ovivo et E2metrix prévoient d'autres projets pilotes pour tester la solution dans de nombreuses applications, y compris d'autres eaux potables municipales, des eaux usées municipales et industrielles et des lixiviats de décharge dans toute l'Amérique du Nord.

« À la suite du partenariat très fructueux avec E2metrix, l'acquisition des actions restantes de la société est devenue un objectif stratégique clé pour nous afin d'accélérer le développement et la commercialisation d'une solution intégrée pour détruire les PFAS dans l'eau potable et les eaux usées, et d'aider nos clients à se conformer aux limites réglementaires pour les PFAS proposées par l'Agence Américaine de Protection de l'Environnement, qui protègeront la santé publique dans notre eau potable et dans notre environnement pour les générations à venir », a déclaré Pierre-Marc Sarrazin, Vice-président, finance d'entreprise, développement corporatif et trésorier d'Ovivo.

« Nous sommes très reconnaissants d'avoir trouvé en Ovivo le partenaire idéal, une entreprise qui partage notre vision, notre culture et notre passion d'avoir un impact positif dans le monde de l'eau. L'approche unique et les valeurs entrepreneuriales d'Ovivo étaient parfaitement adaptées au prochain chapitre d'E2metrix, préservant son héritage tout en propulsant sa croissance dans l'avenir. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée que ce partenariat nous permettra de poursuivre nos activités à Sherbrooke, au Québec, une ville qui a été notre foyer et notre source d'inspiration pendant de nombreuses années. Nous sommes fiers de continuer à faire partie de l'écosystème d'innovation du Québec et nous avons hâte de contribuer à son succès et à sa prospérité », a déclaré Mohamed Laaroussi, fondateur et chef de la direction d'E2metrix.

À propos d'Ovivo Inc.

Ovivo est un fournisseur mondial d'équipements, de technologies et de systèmes produisant une eau parmi les plus pures et traitant certaines des eaux usées les plus difficiles de l'industrie. Ovivo est une marque mondiale puissante, aux marques réputées, qui possède plus de 150 ans d'expertise et de références dans le domaine du traitement de l'eau, grâce à ses produits exclusifs, ses technologies de pointe et son vaste savoir-faire en matière d'intégration de systèmes. Ovivo fournit des solutions de traitement de l'eau conventionnelles ou hautement technologiques pour les marchés industriels et municipaux et s'appuie sur sa vaste base d'équipements installés dans le monde entier pour proposer des pièces détachées et des services à ses clients. Ovivo se consacre à l'innovation dans un secteur en constante évolution et propose des solutions de traitement de l'eau qui sont rentables, efficaces sur le plan énergétique et durables sur le plan environnemental.

Basée à Montréal, au Canada, Ovivo exploite une plateforme mondiale intégrée dans 18 pays et emploie plus de 1 400 experts mondiaux dans le domaine du traitement de l'eau. Ovivo appartient à l'entreprise allemande SKion Water GmbH, un fournisseur mondial de technologies et de solutions, ainsi qu'un fabricant d'installations, dans le domaine des technologies de traitement des eaux municipales et industrielles et des eaux usées. SKion Water est une filiale de la holding d'investissement de l'entrepreneuse allemande Susanne Klatten, SKion GmbH.

Pour plus d'informations sur Ovivo, visitez le site web : www.ovivowater.com/fr

Pour plus d'informations sur E2metrix, visitez le site web : https://e2metrix.com/fr

