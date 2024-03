RESTON, Virginie, 26 mars 2024 /CNW/ - OVHcloud US, un chef de file mondial en matière de fourniture d'infonuages, et OneNeck IT Solutions LLC, un chef de file dans le domaine de la fourniture de solutions et de services informatiques hybrides et multi-nuages, sont heureux d'annoncer un partenariat stratégique visant à offrir des solutions améliorées centrées sur Nutanix à leur base de clients commune, initialement aux États-Unis. Cette collaboration marque une étape importante dans l'évolution de l'infonuage et des services gérés, offrant aux entreprises une flexibilité, une performance et une évolutivité supérieures à leur infrastructure de TI essentielle.

Élargir l'horizon infonuagique

Grâce à ce partenariat, OneNeck IT Solutions intégrera la solide infrastructure d'OVHcloud dans son portefeuille ReliaCloud®, en commençant par les centres de données d'OVHcloud à Vint Hill, en Virginie, et à Hillsboro, en Oregon. Cette expansion permet à OneNeck d'offrir sa gamme de produits ReliaCloud, y compris DRaaS (Disaster Recovery as a Service) et une série de services de gestion et d'octroi de licences Nutanix directement aux clients d'OVHcloud, ce qui améliore considérablement leurs capacités en matière d'infonuage et leurs offres de services.

Un partenariat fondé sur l'excellence

La collaboration entre OVHcloud et OneNeck repose sur une base d'excellence et d'innovation mutuelles. OVHcloud, réputé pour ses solutions infonuagiques durables et de haute performance, apporte à ce partenariat un réseau de centres de données mondiaux en constante expansion et un portefeuille étendu de services infonuagiques. OneNeck, reconnu par Nutanix, Inc. comme le fournisseur de services de l'année à l'échelle mondiale et dans les Amériques, apporte de plus de 150 certifications Nutanix et une expérience avérée dans le domaine de la fourniture de solutions infonuagiques Nutanix de haute qualité.

« Nous sommes ravis de nous associer à OVHcloud, en combinant nos forces pour améliorer notre offre infonuagique. Cette collaboration témoigne non seulement de notre engagement commun à l'égard de l'innovation et de l'excellence, mais aussi de notre dévouement à offrir à nos clients les solutions de TI les plus avancées et les plus efficaces disponibles sur le marché. C'est un grand pas en avant pour nous, et nous avons hâte de façonner ensemble l'avenir des services infonuagiques », a déclaré Ted Wiessing, chef de la direction de OneNeck IT Solutions.

« Grâce à ce partenariat, OVHcloud US et OneNeck réunissent au profit de leurs clients une infrastructure fiable et offrant un excellent rapport qualité-prix pour exploiter, automatiser et développer leur environnement Nutanix. Ensemble, nous visons à soutenir nos clients mutuels en simplifiant la gestion du nuage et en leur permettant d'offrir de la valeur sous forme d'agilité, de rapidité et d'innovation pour leurs organisations », a déclaré Michel Paulin, chef de la direction d'OVHcloud.

« Cette initiative stratégique apporte notre infrastructure de calibre mondial aux clients de ReliaCloud de OneNeck, offrant une expérience infonuagique inégalée », a déclaré Jeffrey Gregor, directeur général d'OVHcloud US. « Nous travaillons ensemble afin d'offrir des niveaux de performance de valeur exceptionnels. Les clients de ReliaCloud auront l'esprit tranquille grâce à une tarification prévisible et transparente, ainsi qu'un accès à nos centres de données respectueux de l'environnement situés aux États-Unis. De plus, ils tireront parti de notre tarification prévisible et sans frais cachés, comme les coûts relatifs à la bande passante de sortie. »

Répondre aux exigences de l'infrastructure de TI moderne

Le partenariat répond à la demande croissante de solutions de TI flexibles, évolutives et efficaces en offrant aux entreprises une gamme complète de services, notamment :

Licence Nutanix en tant que service : Rendre les licences Nutanix plus accessibles aux clients d'OVHcloud, permettant une évolutivité et une gestion transparentes des ressources infonuagiques.

: Rendre les licences Nutanix plus accessibles aux clients d'OVHcloud, permettant une évolutivité et une gestion transparentes des ressources infonuagiques. Gestion Nutanix : Offrir aux clients d'OVHcloud des services de gestion d'experts pour leurs environnements Nutanix, assurant une performance et une fiabilité optimales.

: Offrir aux clients d'OVHcloud des services de gestion d'experts pour leurs environnements Nutanix, assurant une performance et une fiabilité optimales. Nuage hébergé privé de ReliaCloud® : Fournir aux clients de OneNeck une solution infonuagique hébergée privée qui tire parti de la puissance et de la portée de l'infrastructure d'OVHcloud, offrant une plateforme infonuagique robuste, sécurisée et évolutive.

À propos de OneNeck IT Solutions

OneNeck IT Solutions LLC, filiale en propriété exclusive de Telephone and Data Systems, Inc. (NYSE : TDS), est spécialisée dans les solutions multi-nuages, les services gérés, les services informatiques professionnels, le matériel et la connectivité locale par l'entremise de centres de données de premier plan à travers les États-Unis. Pour en savoir plus, visitez oneneck.com.

À propos d'OVHcloud

OVHcloud US est une filiale d'OVHcloud, un acteur mondial et le premier fournisseur d'infonuages en Europe, exploitant plus de 450 000 serveurs dans 42 centres de données répartis sur quatre continents. Depuis près de 25 ans, le groupe s'appuie sur un modèle intégré qui assure le contrôle de sa chaîne de valeur, depuis la conception de ses serveurs jusqu'à la construction et la gestion de ses centres de données, en passant par l'exploitation de son réseau de fibre optique. L'entreprise s'est engagée à fournir une technologie infonuagique durable et à haut rendement, en mettant fortement l'accent sur la souveraineté des données et la responsabilité environnementale. Pour en savoir plus, visitez ovhcloud.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1504289/OneNeck_logo_TM_ID_d977e08ace93_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2371451/OVHcloud_Logo.jpg

SOURCE OneNeck IT Solutions

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec : Corey Livingston, vice-président principal, marketing et exploitation des ventes | OneNeck IT Solutions | [email protected]; Karen Kokiko, directrice principale, marketing des produits | OVHcloud US | [email protected]