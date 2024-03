CAMBRIDGE, ON, le 13 mars 2024 /CNW/ - OVHcloud poursuit son expansion internationale avec l'ouverture d'un deuxième site canadien (le 42e centre de données du groupe), soutenu par un investissement à long terme de 145 millions $ CA. Situé à Cambridge, en Ontario, le centre de données d'OVHcloud est au cœur de l'un des pôles d'innovation parmi les plus dynamiques d'Amérique du Nord, fournissant des solutions infonuagiques de confiance et répondant aux exigences renforcées des entreprises canadiennes en matière de performance, de résilience et de gouvernance des données.

Joueur mondial et leader européen de l'infonuagique, OVHcloud est implanté au Canada depuis 2011 où il emploie 250 personnes et opère 90 000 serveurs hébergés dans l'un des centres de données les plus éco-responsables de l'industrie, situé sur la rive Sud de Montréal. C'est pour accompagner la croissance et les besoins de ses clients dans un cadre de confiance étendu qu'OVHcloud ouvre son premier site en Ontario, appuyé par un investissement de 145 millions $ CA qui s'étalera sur les 8 prochaines années. Dédié au développement son nouveau centre de données et aux innovations industrielles qui sont la marque de fabrique du leader du cloud de confiance, cet investissement prévoit dans sa première phase l'embauche de 15 talents qualifiés.

Situé sur le site ASCENT TOR-1, ce nouveau centre de données affiche une surface de 1000 m2 pour une capacité de 10 000 serveurs et 2MW de puissance. Plus qu'un simple centre de données, il embarque le savoir-faire technologique qui a fait la réputation d'OVHcloud en matière d'excellence opérationnelle et d'efficacité énergétique. Son modèle verticalement intégré (OVHcloud construit ses propres serveurs) et la mise à l'échelle industrielle de sa technologie de refroidissement par eau constituent un atout majeur pour garantir un ratio performance-prix optimal et une empreinte environnementale maîtrisée, en phase avec les attentes des entreprises qui veulent exercer le plein contrôle de leurs actifs numériques.

« Ce nouveau centre de données marque un tournant majeur dans l'histoire d'OVHcloud au Canada, permettant à nos clients et aux entreprises de la région de Toronto de renforcer leur infrastructure tout en gardant la pleine maîtrise de leur parcours infonuagique, à l'abri de toute forme de verrouillage technologique ou tarifaire. Nous aurons également à cœur de marquer notre différence continuant d'innover en faveur d'un environnement numérique durable. » - Estelle Azemard, vice-présidente Amériques, OVHcloud.

Renforcer le contrôle des entreprises sur leur parcours numérique À l'heure des stratégies hybrides et multi-cloud, l'arrivée d'OVHcloud dans la région de Toronto offre une vraie alternative aux entreprises qui souhaitent diversifier et consolider leur infrastructure infonuagique, en s'appuyant sur des solutions de confiance répondant à des exigences variées.

La visibilité réduite du contexte macro-économique requiert une optimisation des dépenses infonuagiques, et c'est un enjeu auquel répond OVHcloud grâce à un modèle tarifaire prédictible et sans coûts cachés, qui ne facture pas de frais de sortie (egress fees) et où le trafic entrant et sortant est inclus.

Garant d'une résilience renforcée grâce à une empreinte multi-sites, ce nouveau centre de données est particulièrement indiqué pour les entreprises qui ont besoin d'un deuxième site canadien géographiquement distant pour déployer leur solution de sauvegarde ou de PRA. Elles peuvent compter pour cela sur la robustesse du réseau en propre d'OVHcloud, connecté à plusieurs points de présence (PoP) à Montréal et à Toronto, et plus de 40 dans le monde.

Il saura également répondre aux exigences croissantes des industries hautement régulées, de plus en plus intransigeantes sur la souveraineté des données. Les services publics, la santé, les services financiers, les services professionnels ou les télécommunications peuvent compter sur le niveau de conformité exemplaire d'OVHcloud avec les certifications industrielles les plus élevées (ISO 27001-017-018, SOC 2 Type 2, CSA Star), ainsi que sur l'immunité totale de ses solutions face aux législations extraterritoriales, telles que le Cloud Act américain.

Un portfolio évolutif

Pour répondre à ces exigences, une gamme de solutions variée et compétitive est disponible dès maintenant dans le centre de données de Cambridge :

Les serveurs dédiés Scale et High Grade, conçus pour les infrastructures complexes et optimisés pour les charges de travail critiques. Propulsés par les derniers processeurs AMD et Intel, ils répondent aux nouveaux enjeux de l'hyper-convergence, du stockage ou de l'IA, sans concession sur la performance et la disponibilité.

Une solution complète de Stockage d'Objet compatible avec l'API S3, aussi efficace pour la modernisation de plateforme que pour la sauvegarde de données.

Des options réseau et connectivité telles que Additional IP pour donner de la flexibilité à ses applications et Load Balancer pour distribuer efficacement la charge de ses services entre plusieurs centres de données.

La solution OVHcloud Connect, qui permet une interconnexion 100% privée et hautement résiliente (SLA de 99,99%) de son infrastructure sur site ( on-prem ) avec le réseau OVHcloud.

) avec le réseau OVHcloud. Et bien sûr, des services emblématiques (et gratuits) d'OVHcloud, comme le réseau privé vRack qui permet de connecter ses services entre plusieurs centres de données OVHcloud, ou l'Anti-DDoS pour protéger ses infrastructures contre les attaques informatiques.

En 2024 viendra s'ajouter la solution Cloud Privé s'appuyant sur VMware by Broadcom, qui offrira une option supplémentaire aux entreprises souhaitant renforcer leur niveau de résilience en activant les solutions virtualisées Veeam ou Zerto dans un environnement 100 % dédié.

Bâtir un écosystème numérique durable

Dans une démarche d'intégration régionale similaire à ce qu'elle réalise au Québec depuis plus de 10 ans, OVHcloud aura à cœur de stimuler l'innovation et contribuer à bâtir un écosystème numérique de confiance dans la région de Waterloo -qui regroupe les villes de Waterloo, Cambridge et Kitchener. Celle-ci constitue le poumon entrepreneurial du pays et forme avec Toronto un corridor d'innovation de renommée internationale, le 2e pôle technologique d'Amérique du Nord après la Silicon Valley et dans le Top 20 mondial des écosystèmes startups.

À ce titre, l'appétence des entreprises en démarrage pour l'infonuagique trouvera naturellement refuge dans le programme startup dédié qu'OVHcloud met à disposition pour soutenir l'innovation. Ouvert à tous, il offre aux startups sélectionnées jusqu'à 100 000$ de crédits d'infrastructure et un accompagnement personnalisé s'appuyant sur des solutions infonuagiques ouvertes, réversibles et interopérables.

Enfin, les engagements d'OVHcloud en faveur de la durabilité trouvent un écho positif en Ontario, alimenté à plus de 90% par des sources d'énergie bas carbone. Son modèle industriel intégré et sa technologie propriétaire de refroidissement liquide lui ont permis d'atteindre des indices d'efficacité énergétique parmi les meilleurs de l'industrie. OVHcloud est également le seul fournisseur infonuagique à proposer à ses clients de mesurer l'empreinte carbone de leur services cloud, grâce à une calculatrice qui analyse le cycle de vie complet de leur infrastructure, de la fabrication à l'exploitation (scope 1-2-3).

Officiels et partenaires économiques saluent l'arrivée d'OVHcloud

« J'ai eu le plaisir de rencontrer récemment Michel Paulin, PDG d'OVHcloud, et de visiter les installations d'OVHcloud dans le cadre de la mission du WREDC en Europe. Je suis fier à mon tour d'accueillir OVHcloud, qui a choisi Cambridge comme deuxième site canadien pour poursuivre son expansion internationale. Leader de l'industrie engagé en faveur du numérique durable, OVHcloud optimise la consommation d'énergie de ses centres de données grâce à des systèmes de refroidissement innovants, ainsi qu'en réduisant le gaspillage des composants informatiques. Cet investissement à long terme de 145 millions de dollars est une contribution de poids au corridor d'innovation de la région de Toronto-Waterloo, aujourd'hui le deuxième écosystème technologique en Amérique du Nord. Il renforce le positionnement de Cambridge comme une destination de premier plan pour les entreprises technologiques, les talents et les investisseurs du monde entier. » - Jan Liggett, maire de Cambridge.

« OVHcloud trouve parfaitement sa place dans l'écosystème technologique de Waterloo. Son attachement à l'innovation pour fournir des solutions infonuagiques durables et sécurisées en fait non seulement un atout certain dans le succès de notre communauté, mais aussi un partenaire précieux pour les startups et les entreprises qui valorisent la souveraineté des données, comme les secteurs de la cybersécurité, la fintech, les assurances et bien d'autres. Bienvenue dans la région de Waterloo! » - Tony LaMantia, président-directeur général de Waterloo EDC.

« Nous sommes ravis d'avoir été choisis comme partenaire d'OVHcloud. Nos équipes d'ingénieurs sont restées centrées sur la satisfaction client et ont travaillé main dans la main pour réaliser ce projet unique qui est à la pointe de l'innovation dans les centres de données. Notre engagement commun témoigne de la volonté de fournir une efficacité maximale et des solutions performantes dans des centres de données hautement sécurisés, à la hauteur des exigences de haute densité ». - Robert Painter, président d'Ascent.

À propos d'OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 42 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fermement implanté au Canada depuis 2011, OVHcloud est le fer de lance de l'infonuagique de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio performance-prix, s'appuyant depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l'orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l'ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d'un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd'hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

