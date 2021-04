Ouvrir les bars et les restaurants pour les Québécois vaccinés!

MONTRÉAL, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Corporation des Propriétaires de Bars, Brasseries et Tavernes du Québec (« CPBBTQ »), via son président monsieur Renaud Poulin, et l'Union des Tenanciers de Bars du Québec (« UTBQ »), via son président Peter Sergakis, se sont adressés hier au Premier ministre du Québec afin de solliciter la réouverture des bars et des restos-bars à la grandeur du Québec dès maintenant , mais en les rendant accessibles seulement à ceux qui ont reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19.

La CPBBTQ et l'UTBQ invitent les journalistes et les lecteurs à prendre connaissance de la correspondance transmise au Premier ministre dont une copie est publiée sur le site web de l'UTBQ à l'adresse suivante : www.utbq.ca .

