Ouvrir la voie : déboulonner les préjugés sur Montréal-Nord

MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les commerçants de Pie-IX Mtl-Nord lancent « Ouvrir la voie », un balado dans lequel on donne la voix à plusieurs personnalités inspirantes de Montréal-Nord. Au cours des 6 épisodes, tous disponibles le 1er décembre, l'animatrice, Anne-Lovely Étienne, nous fait rencontrer Tai TL (Occupation Hood), Jenny Salgado (Muzion), Brunilda Reyes (Fourchettes de l'Espoir), Anas Hassouna (Humoriste), Wilmann Edouard (Coopérative Multisports) et les sœurs Ines et Elkahna Talbi (Artistes multidisciplinaires).

En pleine transformation, le boulevard Pie-IX et ses commerçants sont à l'image des invités du balado : résilients, débrouillards et déterminés. Dans chacun des épisodes, un commerçant accueille un invité et prend le temps de discuter de son entreprise, du quartier et de l'avenir du boulevard. On y rencontre Nabil du Mégaélectronix, René du Long & McQuade, Chad du Marché Bèda, Sonia du Dic Ann's, Angélo du Déli Forest et Maude de la Rôtisserie St-Hubert.

Déboulonner les préjugés

Coproduit avec Magnéto et réalisé par Paul Tom (Seuls, Bagages), ce balado souhaite déconstruire l'image négative qui colle à Montréal-Nord. Bien qu'il y ait plusieurs défis importants sur le territoire, la réalité vécue par les gens du quartier ne correspond pas à ce que l'on voit dans les médias.

« Souvent quand on entend parler de Montréal-Nord, ce n'est pas par des gens de Montréal-Nord. C'est comme quand quelqu'un parle dans le dos de quelqu'un d'autre, mais qui ne connait pas du tout sa vie. » - Ines Talbi, invitée de l'épisode 6.

En donnant la voix à ces personnalités qui ont Montréal-Nord à cœur, « Ouvrir la voie » invite les gens à véritablement découvrir ce territoire riche, unique et diversifié. Chacun à leur façon, les invités sont des modèles de réussite pour Montréal-Nord.

Bientôt la fin des travaux

Après trois ans de chantier, les commerçants voient enfin la lumière au bout du tunnel. Dès l'année prochaine, les travaux de réaménagement seront complétés et le service rapide de bus (SRB) ouvrira sa voie à l'automne 2022. Cette initiative s'inscrit dans la relance du boulevard Pie-IX et est financée par la Ville de Montréal dans le cadre du programme Artère en transformation. Pour plus d'informations : www.pieixmtlnord.ca.

Soutenir le développement commercial

La CDEC Montréal-Nord travaille en soutien aux commerçants de l'arrondissement. Elle accompagne notamment l'Association des commerçants de Charleroi et Pie-IX dans leurs activités et dans le développement de projets collectifs.

Renseignements: Olivier Trudeau, Chargé de projet, 438-521-1765, [email protected]