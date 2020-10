LESHAN, Chine, 19 octobre 2020 /CNW/ - Le 20 octobre a eu lieu la World Research Travel Conference (WRTC) de 2020, dont le thème est « Knows More, Travels Far » (« En savoir plus, voyager plus loin »), à Leshan City, dans la province du Sichuan, en Chine. Des experts et des universitaires domestiques et étrangers, ainsi que des centaines de représentants de l'industrie provenant de plus de dix pays et régions du monde entier ont été invités à participer aux conférences en ligne et hors ligne. Parmi ceux-ci, Liu Baojun et Li Tingdong (académiciens de l'Académie chinoise des sciences), Lu Yaoru (académicien de l'Académie chinoise du génie), Long Yongtu (ancien vice-ministre du ministère du Commerce extérieur et de la Coopération économique et ancien secrétaire général du Forum de Boao pour l'Asie), Ng Yen Yen (ancien ministre du Tourisme de Malaisie) et Franz Wolfgang Eder [ancien directeur du Département de géochimie de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)].

La conférence a été organisée par la World Research Travel Organization (WRTO), fondée au Canada en 2014. La WRTO est un organisme sans but lucratif qui se consacre à l'étude des théories et pratiques associées aux voyages de recherche, à la promotion de l'intégration des industries mondiales de l'éducation et des voyages et à la mise au point de la discipline des voyages de recherche.

L'évènement, qui met l'accent sur la situation actuelle, les défis et l'avenir de la conception des voyages de recherche, de même que sur le nouveau modèle de développement durable des voyages de recherche, a permis de rendre publiques les lignes directrices et les normes de l'industrie des voyages de recherche Deux forums parallèles ont été lancés (« Défis et occasions du développement de l'industrie mondiale des voyages de recherche » et « L'importance des voyages de recherche sur la croissance des jeunes »). Les participants étaient invités à faire l'expérience des cours de recherche sur la « culture du thé », le « gardien du Buddha », et « la technique de fabrication du papier - un patrimoine culturel intangible ». Les résultats du développement de l'industrie mondiale des voyages de recherche ont également été dévoilés lors de l'évènement.

Lors de l'évènement, le professeur Yang Zhenzhi, président du conseil d'administration de la WRTO, a annoncé que Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, sera l'hôte de la prochaine WRTC.

