Ouverture officielle de la maternité de recherche et de formation du CDPQ !

QUÉBEC, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Centre de développement du porc du Québec (CDPQ) est fier d'annoncer la mise en opération de sa maternité de recherche et de formation.

Située à Armagh, dans la région de la Chaudière-Appalaches, cette ferme de recherche est unique au Canada. Ses équipements à la fine pointe de la technologie et son troupeau, composé d'un cheptel de 600 truies, permettront la réalisation de multiples projets de recherche et de développement (R-D), en collaboration avec des partenaires publics et privés. Cette maternité procurera également un environnement des plus stimulant pour la formation pratique de la relève dans le secteur porcin.

Les principaux objectifs de recherche visés sont de :

Minimiser l'impact de la production porcine sur l'environnement en optimisant l'utilisation des ressources : énergie, eau et aliments

Favoriser le bien-être des animaux et des éleveurs

Optimiser le coût de production afin de favoriser la compétitivité des entreprises porcines

Développer et/ou valider des techniques, technologies et connaissances novatrices

Développer et/ou valider des solutions au regard de la pénurie de main-d'œuvre

Pour y arriver, la maternité est dotée d'un système d'alimentation qui permettra d'alimenter les truies individuellement, de divers appareils de mesures combinés à un système informatique pour une collecte des données en continu (ex. consommation d'aliments, d'eau, comportement animal, productivité, etc.) et d'équipements favorisant le contrôle de l'ambiance pour le bien-être des animaux.

Ces technologies orientées vers l'agriculture de précision et l'utilisation de l'intelligence artificielle permettront la réalisation de projets novateurs et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, procurant des retombées positives pour l'ensemble de la filière porcine.

FINANCEMENT ET SOUTIEN DE LA FILIÈRE PORCINE

Ce projet d'envergure a nécessité un investissement de près de 7 M$ et a été rendu possible grâce au soutien financier de deux principaux partenaires :

Ministère de l'Économie et de l'Innovation - Gouvernement du Québec (plus de 4,6 M$)

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (950 k$)

Outre l'appui financier reçu, M. Réjean Vermette, président du CDPQ, tient à souligner que « Le projet avait le soutien de la Filière porcine, ce qui a permis au CDPQ de s'adjoindre de précieux collaborateurs et de profiter d'une expertise solide tout au long du processus menant à la construction d'installations répondant aux besoins du secteur ».

Le directeur général du CDPQ, M. Jacques Faucher, souligne également que : « La filière porcine fait constamment face à des enjeux majeurs dans plusieurs secteurs d'activité et les besoins en recherche et développement en maternité porcine sont importants. Les défis sont grands pour répondre aux exigences constantes des marchés et des consommateurs, tout en assurant le développement durable des entreprises ».

L'accès à une main-d'œuvre qualifiée est également un défi pour le secteur porcin. Pour M. Jean-Marc Jean, directeur général du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud : « Le CDPQ et le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud ont fait preuve d'innovation et d'ouverture pour concrétiser un partenariat sans précédent, permettant d'offrir un environnement d'apprentissage pratique inégalé pour nos étudiants du Centre de formation agricole Saint-Anselme ».

Pour plus de détails sur la maternité de recherche et de formation du CDPQ et les services offerts, consultez le site Internet du CDPQ à l'adresse suivante :

https://www.cdpq.ca/Recherche-et-developpement/Maternite-de-recherche-et-de-formation-du-CDPQ.aspx

À PROPOS DU CDPQ

Le Centre de développement du porc du Québec inc. (CDPQ) est une corporation sans but lucratif dont la mission est d'activer la recherche, l'innovation et le transfert de connaissances pour l'avancement d'une filière porcine prospère et durable.

Fondé en 1992, le CDPQ est aujourd'hui un centre d'expertise multidisciplinaire qui par ses services, ses activités de transfert de connaissances et son implication dans plusieurs projets de recherche et de développement contribue au dynamisme de l'ensemble de la filière porcine québécoise.

