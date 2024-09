Le Dr Cao Hui, président et chef de la direction de REPT BATTERO, a déclaré : « Les États-Unis ont toujours été une priorité stratégique pour nous. Pour garder une longueur d'avance, nous mettons sur pied une équipe novatrice et localisée pour mieux servir nos clients et favoriser l'adoption de technologies de stockage d'énergie de pointe. Ce nouveau bureau marque le début d'un parcours passionnant. Nous utiliserons nos forces dans les domaines de la technologie et de la fabrication, collaborerons avec des partenaires locaux et contribuerons à un avenir plus vert."

M. Jason Hong, directeur général de NA REPT BATTERO, a déclaré : « Après des années de développement, REPT BATTERO est devenu de plus en plus étroitement lié au marché nord-américain, et l'établissement de notre filiale nord-américaine est une étape importante. Grâce au talent et aux avantages technologiques d'Irvine dans le secteur des nouvelles énergies, nous offrirons à nos clients nord-américains une expérience de service plus complète par l'entremise de notre équipe professionnelle locale et de notre réseau national de services après-vente. Nous nous associerons également à nos partenaires pour contribuer au développement de l'énergie verte. »

Farrah N. Khan, mairesse d'Irvine, a prononcé un discours et a présenté le certificat d'ouverture à la filiale nord-américaine de REPT BATTERO. Lors de son discours, elle a déclaré : « La durabilité est une préoccupation constante pour nous, et REPT BATTERO stimule le développement de l'industrie des nouvelles énergies grâce à son expertise technologique dans le domaine des batteries. « Nous avons hâte de développer la filiale nord-américaine de REPT BATTERO pour contribuer à la durabilité environnementale et au développement de l'énergie verte grâce à des technologies novatrices. »

Le marché du stockage d'énergie aux États-Unis s'est développé rapidement au cours des dernières années. Grâce à l'expansion de l'énergie renouvelable, aux progrès de la technologie du lithium, au soutien des politiques et à la demande croissante du marché, les États-Unis sont devenus l'un des marchés de stockage d'énergie les plus dynamiques au monde. REPT BATTERO insiste pour fournir des solutions de stockage d'énergie sûres et efficaces avec des technologies innovantes, des produits de pointe et des services parfaits. Au cours du premier semestre de cette année, REPT BATTERO et Powin, un fabricant de stockage d'énergie de renommée mondiale, ont signé un accord-cadre de coopération sur les batteries de stockage d'énergie de 12 GWh. L'an dernier, REPT BATTERO a conclu un partenariat stratégique avec Energy Vault, un développeur de technologies de stockage d'énergie aux États-Unis, et a signé un accord d'approvisionnement pour un système de batterie de stockage d'énergie refroidie par liquide de 10 GWh.

Selon les données publiques d'InfoLink Consulting, REPT BATTERO s'est classée au troisième rang mondial en matière d'expéditions mondiales de cellules de stockage d'énergie et au deuxième rang mondial en termes d'expéditions de cellules de stockage d'énergie domestique, réalisant des réalisations exceptionnelles dans le domaine du marché du stockage d'énergie. Le règlement de la filiale nord-américaine de REPT BATTERO à Irvine est une étape importante dans l'augmentation de ses investissements en Amérique du Nord. REPT BATTERO tirera parti des avantages de l'emplacement, des talents et de l'environnement favorable aux affaires d'Irvine. En saisissant les bonnes tendances de développement du marché du stockage d'énergie aux États-Unis, REPT BATTERO travaillera avec ses partenaires pour offrir à ses clients une meilleure technologie, de meilleurs produits et de meilleurs services, afin de mieux réaliser un développement gagnant-gagnant.

En tant que membre du Club du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), AUD, REPT BATTERO a toujours été déterminé à participer à des projets de coopération en matière de développement durable et à contribuer aux Objectifs de développement durable (ODD). Au cours de la cérémonie d'ouverture, REPT BATTERO a présenté ses dernières réalisations et programmes d'action ESG. En s'appuyant sur le cadre de gouvernance et le mécanisme d'exploitation ESG parfaits, REPT BATTERO a apporté des contributions exceptionnelles au développement durable de l'entreprise, de la société et de l'environnement en mettant en œuvre la politique de responsabilité sociale de la production à faibles émissions de carbone, des personnesune gestion orientée et honnête du point de vue des six stratégies ESG, soit la gouvernance d'entreprise, la responsabilité des produits, la protection de l'environnement, la chaîne d'approvisionnement durable, l'approche centrée sur l'humain et le retour à la société. REPT BATTERO a reçu la note A lors de la première évaluation ESG par Wind, une organisation de premier plan dans le domaine des services-conseils en investissement.

