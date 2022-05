Ouverture officielle de la 14e édition des Jeux interscolaires du CEPN - plus de 900 participants des Premières Nations attendus à l'Université Laval

Depuis sa création, en 2008, cette compétition amicale gagne en popularité! Lors de la première édition, les Jeux interscolaires avaient accueilli quelque 140 jeunes athlètes et accompagnateurs. Cette année, plus de 700 jeunes athlètes âgés de 10 à 18 ans, représentant 29 écoles des Premières Nations réparties dans 21 communautés du Québec, se réuniront au même endroit pendant quatre jours pour prendre part à des épreuves sportives.

Pourquoi des Jeux interscolaires?

Une étude réalisée par le CEPN avait révélé que la majorité de ses communautés membres n'avait pas de politique en matière de sport et de loisir et que la moitié d'entre elles n'offrait pas de programme particulier dans ce domaine faute de financement et d'infrastructures.

C'est devant ce constat que le CEPN a décidé de créer un événement sportif d'envergure régionale : les Jeux interscolaires du Conseil en Éducation des Premières Nations. Les objectifs principaux visés par les Jeux sont de faire la promotion de l'activité physique et de produire des effets positifs sur la santé, le bien-être et le parcours scolaire des élèves. De plus, les écoles ont fait de la participation aux Jeux un incitatif pour motiver les élèves à poursuivre leurs études, en encourageant l'assiduité à l'école et aux entraînements, et l'amélioration des résultats scolaires, par exemple.

En plus des compétitions sportives et des cérémonies, plusieurs nouveautés sont à l'horaire cette année, notamment :

la CHILL ZONE Nouveaux Sentiers - un espace exclusif pour les athlètes qui comprendra de nombreux kiosques pour se divertir, se reposer et refaire le plein d'énergie;

le 5 km en sentier - une course qui aura lieu au Lac-Beauport ;

; l'intégration du Défi des ancêtres comme épreuve officielle.

Nous désirons également souligner la présence de David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne, à la cérémonie d'ouverture de ce soir.

L'organisation d'un rassemblement de cette ampleur exige aussi des ressources financières considérables. C'est pourquoi le CEPN est heureux de pouvoir compter sur la généreuse contribution de ses principaux partenaires et commanditaires, dont : Référence Systèmes, Telus, RBA Groupe financier, la Fondation Nouveaux Sentiers, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Services aux Autochtones Canada et Santé et Services sociaux Québec.

Pour consulter la programmation des Jeux interscolaires du CEPN, rendez-vous au www.jeuxinterscolaires.com.

