ZHANGJIAGANG, Chine, 27 octobre 2025 /CNW/ - Le 24 octobre, le festival culturel du fleuve Yangtze 2025 a officiellement commencé à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, célébrant le patrimoine culturel profond et la vitalité créative de la région. Organisé conjointement par le service de la publicité du comité provincial du PCC à Jiangsu, le ministère de la Culture et du Tourisme de la province du Jiangsu et le gouvernement populaire de la ville de Suzhou, l'événement a été organisé conjointement par le service de la publicité du comité municipal de Suzhou du PCC, le Bureau municipal de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Suzhou et le gouvernement populaire municipal de Zhangjiagang.

Festival culturel du fleuve Yangtze 2025 lors de la journée d’ouverture (PRNewsfoto/The People's Government of Suzhou City)

Le festival de cette année a débuté par la production The Invitation, un spectacle de scène produit localement qui raconte l'histoire d'un musée le long du fleuve Yangtze qui reçoit une invitation à se joindre à l'exposition des reliques culturelles du fleuve Yangtze chinois. Grâce à neuf artefacts représentatifs provenant de Zhangjiagang, qui ont chacun des milliers d'années d'histoire, la production invite le public à réfléchir à l'esprit durable de l'humanité et de la civilisation.

Parmi les faits saillants du festival, mentionnons l'exposition mettant en vedette 159 ensembles d'artefacts historiques de toute la région. Toujours le 24 octobre, l'événement en plein air « Cycling Through 100 Scenic Spots Along the Yangtze River : Discover the Watery Charm of Jiangsu » a eu lieu sur l'île de Shuangshan, où le projet de tourisme culturel en ligne « 3D Cloud Tour : Watery Jiangsu » a été dévoilé. De plus, le mois de la promotion du tourisme récepteur « Hi, Yangtze River » a été lancé, y compris le lancement d'un nouveau guide de voyage numérique couvrant huit villes situées le long du fleuve Yangtze.

Le Yangtze River Cultural Festival, qui en est à sa 22e édition, continue de servir de plateforme régionale importante pour les échanges culturels et la participation du public. Depuis sa création, le festival a uni Zhangjiagang et 13 provinces, régions autonomes et municipalités situées le long du fleuve Yangtze et a mobilisé plus de 200 organisations participantes pour organiser plus de 180 événements, attirant environ 500 millions de participants en personne et hors ligne. L'événement comprend des programmes axés sur cinq thèmes principaux, dont le patrimoine du fleuve Yangtze, le patrimoine culturel immatériel du fleuve Yangtze, les arts du fleuve Yangtze, la marche le long du fleuve Yangtze et l'ouverture du fleuve Yangtze. La campagne de promotion du tourisme culturel 2025 « Glorious Yangtze, Autumn Journey to Zhangjiagang » met en lumière l'héritage culturel du fleuve et sa pertinence dans la vie contemporaine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805479/image_5015371_3320299.jpg

SOURCE The People's Government of Suzhou City

PERSONNE-RESSOURCE : Yin Qing, courriel : [email protected], téléphone : +86-139-1835-7521