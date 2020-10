Ouverture du premier Symposium Air & Odeur Montréal (SAOM)

BROSSARD, QC, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le symposium annoncé en début d'année devait se tenir dans les locaux de l'UQAM. Pandémie oblige, il devient numérique à l'adresse www.saom.ca .

Comme le souligne le ministre Pierre Fitzgibbon dans son mot d'ouverture paru dans le pré-programme de l'événement : "Cet événement représente une chance inouïe pour le Québec de promouvoir son industrie de la gestion des odeurs et ses forces dans les domaines de la cartographie, de la mesure, de l'analyse et du traitement des odeurs. Les acteurs québécois de cette industrie grandissante pourront ainsi faire valoir leurs connaissances et s'illustrer en tant qu'intervenants clés de l'écosystème canadien en la matière."

L'originalité du SAOM est de se tenir sur 10 semaines, jusqu'au 16 décembre, donnant ainsi tout le temps nécessaire aux intervenants, aux exposants et aux visiteurs de réseauter et faire connaissance avec ces sujets.

"Nous ne pouvions pas nous attendre à ce que le public bloque deux journées devant un écran pour participer à ce premier symposium", explique le président du SAOM, François Perron "par contre, nous pensons qu'avoir un temps fort chaque semaine permet aux participants de prendre conscience de l'étendue du savoir-faire Québécois dans le domaine de la gestion des odeurs et de la qualité de l'air."

"Nous avions un grand défi à relever. La première édition d'un événement est toujours un défi mais en temps de pandémie celui-ci se transforme en une multitude d'interrogations et de barrières. Nous remercions le Gouvernement du Québec et l'équipe du MEI pour leur confiance. Nous pensons que nous avons un excellent produit et que le public comme les exposants vont être au rendez-vous. Tout le monde peut embarquer à n'importe quel moment durant ces 10 semaines. C'est ça la force des événements sur l'internet." souligne le directeur général du SAOM, Bertrand de Pétigny.

La programmation du SAOM est évolutive. Vingt-cinq conférences sont actuellement annoncées et une quinzaine d'exposants sont présents sur la plateforme. Le pré-programme peut être consulté ici tiny.cc/saom-programme .

Les frais de participation pour les 10 semaines s'élèvent à 49$. Les étudiants bénéficient de 80% de rabais.

Le SAOM est organisé par l'OBNL O.D'O.

