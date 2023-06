CHONGQING, Chine, 8 juin 2023 /CNW/ - Le 5 juin, le gouvernement du district de Wulong à Chongqing et 1003 POLO, l'une des principales marques de polo du pays, ont annoncé conjointement lors d'une conférence de presse mondiale la création du 1003 POLO CLUB, le premier club de polo féminin au monde. Il sera situé dans le pittoresque complexe touristique national de Wulong Fairy Mountain. Le club devrait ouvrir ses portes en 2023 et accueillir l'événement très attendu World Ladies' Polo, connu sous le nom de 1003 Rose Polo Cup.

Au cours de la conférence de presse, He Qing, secrétaire du comité du district de Wulong du PCC, a exprimé sa profonde gratitude aux invités de marque venus de différentes régions du pays. Plusieurs représentants du gouvernement de Chongqing ont déclaré qu'ils attendaient avec impatience l'évolution prévue du statut de Wulong en tant que destination touristique mondiale grâce à la promotion des sports de polo.

Le polo, connu sous le nom de « jeu des rois », a une grande valeur historique et culturelle en Chine. En 2008, le sport a été inclus dans le second ensemble d'éléments du patrimoine culturel immatériel national. Depuis sa création, le 1003 POLO, sous la direction de sa fondatrice, Paris Luo, s'est donné pour mission de faire revivre la culture du polo en Chine. Mme Luo, la première joueuse de polo en Chine, conserve une perspective optimiste pour le club. Elle envisage le site comme une plateforme pour présenter une nouvelle perspective de la culture du polo chinois et favoriser de plus grandes interactions au sein de la communauté internationale du polo. Fairy Mountain, une destination bien connue parmi les voyageurs nationaux qui considèrent souvent cette région comme le « meilleur pâturage du sud de la Chine » et la « Suisse de l'Orient », a été choisi pour accueillir le club. Au départ, le club sera équipé de 100 chevaux de polo. Les chevaux feront partie intégrante d'une mission visant à promouvoir Wulong et les environs de Fairy Mountain, avec ses paysages uniques et exquis, comme destination de choix pour la tenue d'événements internationaux de polo féminin. On s'attend à ce que le site devienne une étape essentielle sur le circuit international du polo. Mme Luo a déclaré : « Avec le soutien des ressources naturelles de la région et le paysage pittoresque en parallèle, nous nous attendons à faire du club un lieu reconnu à l'échelle internationale pour le polo féminin et à faire de Wulong un symbole du sport de classe mondiale. »

Liu Bo, directeur général du Chongqing Wulong Tourism Industry Group [groupe de l'industrie du tourisme de Chongqing Wulong], et des représentants de 1003 POLO ont signé l'entente au nom de leurs organisations respectives. Les représentants du gouvernement local et les nombreux invités ont été témoins de ce moment important, marquant l'annonce officielle du lancement du 1003 POLO CLUB de Fairy Mountain. À l'heure actuelle, la construction du club en est à la phase finale. Le club a également révélé que le 1003 Rose Polo Cup débutera officiellement lorsque le club sera prêt. Grâce à cet événement, Fairy Mountain ouvrira ses bras au monde entier, offrant ainsi une présentation complète de la confiance nationale de la Chine et de l'essence internationale de la culture du polo chinois.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2095958/image_5028414_18756131.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2095959/image_5028414_18756209.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2095960/image_5028414_18756318.jpg

SOURCE Chongqing Wulong Tourism Industry Group

Renseignements: Ping Zou, tél. : +86-13896680383.