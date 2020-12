Ouverture du pont qui enjambe la rivière Maskinongé à Mandeville

MANDEVILLE, QC, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le nouveau pont situé sur le rang Saint-Augustin/route Beauparlant, au-dessus de la rivière Maskinongé, à Mandeville, sera ouvert à la circulation dès aujourd'hui.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la mairesse de Mandeville, Mme Francine Bergeron, ainsi que le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, M. Mario Frigon, sont heureux d'annoncer cette étape marquante du projet routier.

Des travaux de parachèvement seront nécessaires au printemps prochain pour finaliser ce projet de 7,9 M$.

« Après la fermeture du pont pendant une année complète, je suis fier d'annoncer que le ministère des Transports a priorisé ses interventions afin de pouvoir rouvrir ce lien routier le plus rapidement possible. Nous avons pris cette décision pour faciliter les déplacements en période hivernale. Nous livrons aujourd'hui à la population de la région une infrastructure moderne, sécuritaire et bien conçue. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je me réjouis de la reconstruction de ce pont important pour les gens de la région. Son emplacement, soit à proximité d'un plan d'eau comme le lac Maskinongé, en fait une voie d'accès stratégique pour le développement économique et touristique du secteur. Cet investissement profitera donc autant aux résidents qu'aux visiteurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Au nom du conseil et en mon nom personnel, je tiens vraiment à remercier les citoyennes et les citoyens de leur grande patience et leur compréhension. Je veux aussi féliciter le Ministère d'avoir tenu sa promesse de nous livrer, un mois avant la date prévue, un beau pont d'une belle qualité. »

Francine Bergeron, mairesse de Mandeville

« C'est avec fierté que nous soulignons ce projet d'envergure tant en matière d'ingénierie que d'architecture. Je suis convaincu que la rénovation du pont saura plaire aussi bien à ceux qui vivent aux abords qu'à ceux qui seront de passage dans le pôle Brandon et la région. »

Mario Frigon, maire de Saint-Gabriel-de-Brandon

Ce projet de reconstruction, débuté en novembre 2019, représente un investissement de 7,9 M$.

Le parachèvement des travaux, dont l'asphaltage final, sera réalisé au printemps 2021.

La circulation maritime, qui a dû être interrompue à certaines étapes des travaux, sera dorénavant permise en tout temps.

L'ancienne structure, construite en 1953, avait atteint sa durée de vie utile.

