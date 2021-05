MONTRÉAL, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Keurig Dr Pepper Canada, le Fonds de solidarité FTQ, McKesson Canada, Groupe Cirque du Soleil et la TOHU, en collaboration avec le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, ont répondu à l'appel du gouvernement du Québec en unissant leurs forces pour mettre en place une clinique de vaccination contre la COVID-19 dans la Cité des arts du cirque (quartier Saint-Michel) à Montréal. Grâce à l'ajout de ressources et de capacité à l'effort collectif, le nouveau centre permettra d'accélérer le rythme de la campagne de vaccination dans ces secteurs où le taux de participation est actuellement l'un des plus faibles de la métropole.

La clinique de vaccination s'installera dans les locaux des résidences du Cirque du Soleil, situés tout juste en face du siège social de l'entreprise, au 8333, 2e Avenue. La clinique sera ouverte du lundi au jeudi de 12h à 20h, et du vendredi au dimanche de 9h à 17h et ce, jusqu'à la fin août. La prise de rendez-vous est disponible dès maintenant via la plateforme Clic Santé. L'objectif est d'administrer un total de 17 430 doses au cours de l'été.

La clinique sera offerte à l'ensemble de la population, incluant les employés des entreprises partenaires et les membres de leur famille immédiate, toujours en suivant l'ordre de priorité établi par le gouvernement.

Ayant des activités dans ce secteur de Montréal ainsi qu'une relation privilégiée avec les résidents du quartier, les partenaires du pôle de vaccination Saint-Michel prévoient aussi prêter main forte pour faciliter les communications et la promotion de la clinique. Les partenaires du pôle travailleront en étroite collaboration avec les organismes du quartier pour s'assurer de rejoindre un maximum de groupes issus des communautés culturelles.

Keurig Dr Pepper Canada, le Fonds de solidarité FTQ, McKesson Canada, le Groupe Cirque du Soleil et la TOHU se sont engagés, chacun à leur façon, à contribuer au projet. Les entreprises partenaires assureront la mise en place et l'opérationnalisation de la clinique, ce qui comprend la gestion du site de vaccination, du personnel et du matériel de logistique. Soulignons également la contribution financière de la Sun Life qui a fait un don de 20 000 $ pour la mise en place de ce projet sans précédent.

Citations

« Keurig Dr Pepper Canada est ancré dans la communauté Saint-Michel depuis des décennies et a toujours eu le bien-être du quartier à coeur. C'est pourquoi nous sommes fiers de prendre part à l'effort de vaccination dans notre arrondissement aux côtés de partenaires de renom et du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal qui seront avec nous à chaque étape pour mener à bien cette initiative. Il s'agit d'une première dans l'histoire de la province de solliciter des entreprises pour assurer la sécurité et la santé des citoyens, et Keurig Dr Pepper Canada s'est senti hautement interpelé par cet appel visant à contribuer au bien-être de sa collectivité. »

- Cynthia Shanks, directrice principale - Communications et développement durable

Keurig Dr Pepper Canada

« Lorsque l'appel a été lancé aux entreprises pour contribuer à l'effort collectif de vaccination, le Fonds de solidarité FTQ a tout de suite répondu présent. Pour nous, s'investir pour une meilleure société, c'est mettre au cœur de nos actions l'humain, le bien-être des communautés et celui de nos employés, nous sommes donc particulièrement fiers de contribuer, avec nos partenaires, à la mise en place d'un pôle de vaccination qui desservira le quartier où nous sommes enracinés depuis maintenant près de 30 ans. »

- Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction,

Fonds de solidarité FTQ

« En plus de notre implication dans la distribution des vaccins au réseau de pharmacies du Québec, McKesson Canada est heureuse de participer à cette initiative pour aider à soutenir les efforts de vaccination contre la COVID-19 au Québec. Se mobiliser en tant que communauté est essentiel à notre succès, et ce partenariat sans précédent entre des organisations de différents secteurs est un excellent exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons tous ensemble. »

- Jean-Philippe Blouin, vice-président principal, Distribution pharmaceutique et opérations,

McKesson Canada

« Le Groupe Cirque du Soleil est très fier de contribuer à l'effort de vaccination en cours au Québec. En tant que citoyen du monde, nous visons à avoir un impact positif sur les communautés qui nous entourent et nous sommes très fiers de contribuer, avec nos partenaires, à la mise en place d'un pôle de vaccination sur le site de notre siège social de Montréal, qui desservira la communauté du quartier St-Michel où nous avons élu domicile il y a près de 25 ans. Cette initiative nous permettra de poser un geste significatif envers la communauté du quartier et d'appuyer les efforts du réseau de la santé et des services sociaux. Nous avons consenti à porter main forte, car nous croyons en l'importance de cet effort collectif, qui représente un pas de plus vers un retour à la normalité et la relance de notre industrie. »

- Caroline Couillard, Directrice en chef mondiale, Relations publiques, Affaires publiques et RSE,

Groupe Cirque du Soleil

« La TOHU a toujours eu à cœur les besoins de la communauté de St-Michel. La grande famille du cirque que nous sommes est depuis toujours solidaire et c'est ce qui fait sa force. Nous tenons à reproduire cette solidarité avec notre quartier et ainsi contribuer à rendre possible ce pôle de vaccination. Nous avons tous l'urgence de revenir à la normal pour reprendre avec bonheur les rencontres entre les artistes et le public. »

- Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation,

La TOHU

SOURCE Pôle de vaccination Saint-Michel

Renseignements: Justin Meloche, Conseiller principal, Relations médias, 514-995-9704, [email protected]