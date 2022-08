Ouverture du plus grand terrain de jeu inclusif montréalais dans Saint-Michel

MONTRÉAL, le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSP) et la Fondation Bon départ de Canadian Tire (Bon départ) ont inauguré le plus grand espace de jeu inclusif de la région de Montréal, situé au parc Julie-Hamelin dans le quartier de Saint-Michel. Grâce à la générosité du groupe de marchands du grand Montréal, qui représente 42 marchands associés Canadian Tire locaux, ce terrain de jeu Bon départ offre un espace universellement accessible d'une superficie de plus de 16 000 pieds carrés afin d'accueillir les enfants avec ou sans handicap.

Cette installation ultramoderne a été judicieusement conçue en fonction des enfants ayant une limitation sensorielle, cognitive ou physique. Elle offre un équipement sans obstacle, des surfaces en caoutchouc coulées sur place et des rampes à double largeur qui permettent à tous les membres de la communauté de participer à des jeux et à des activités récréatives en plein air.

« Les terrains de jeux sont souvent des lieux de rassemblement pour les enfants, les parents et les voisins d'une même communauté, ce qui favorise le développement de relations sociales importantes et les occasions de croissance, dit Marco Di Buono, chef de l'exploitation, Fondation Bon départ de Canadian Tire. Nous sommes fiers de collaborer avec nos marchands Canadian Tire locaux et l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel- Parc-Extension pour offrir un espace accessible et imaginatif qui accueille tous les membres de la communauté. »

« Nous sommes très fiers de voir la concrétisation du don offert par Bon départ! Ce nouvel équipement inclusif de qualité permettra à la communauté montréalaise, micheloise et circassienne, aux jeunes et aux moins jeunes vivant avec ou sans handicap, de profiter des bienfaits du jeu en plein air », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

« Tout a été réfléchi afin de rendre ce lieu le plus accessible possible, ce qui passe bien sûr par le choix des modules de jeu, mais aussi par le modèle de fontaines à boire, le type de surface et l'aménagement du stationnement. Rien n'a échappé à l'analyse rigoureuse de nos équipes. C'était également l'occasion parfaite de procéder au réaménagement complet du parc Julie-Hamelin », a-t-elle conclu.

L'arrondissement de VSP a consacré une somme de 2,6 M$ provenant de son programme triennal d'immobilisation et du programme des installations sportives extérieures pour l'ajout d'améliorations comme une aire de jeux d'eau, une structure d'entraînement extérieur, un sentier permettant le « BenchFit », des zones de pique-nique et un terrain de basket-ball rénové.

À propos de la Fondation Bon départ de Canadian Tire

La Fondation Bon départ de Canadian Tire est un organisme caritatif national qui s'engage à faire en sorte que les enfants dans le besoin aient un accès égal aux activités sportives et récréatives. Avec un vaste réseau national de plus de 1 000 titulaires de subvention et de 289 sections locales, Bon départ aide les familles admissibles à couvrir les frais d'inscription, de transport et d'équipement, et fournit un financement à des organisations sélectionnées pour la mise en œuvre de programmes et d'infrastructures de loisirs. Soutenue par la Société Canadian Tire, la Fondation Bon départ a fourni plus de 2,7 millions d'occasions à des enfants canadiens de prendre part au jeu depuis 2005. Pour de plus amples renseignements, visitez le site bondepart.canadiantire.ca .

Suivez Bon départ sur Instagram , Twitter et Facebook pour savoir comment la Fondation donne aux enfants partout au pays la chance de pratiquer du sport.

À propos de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Situé au centre-nord de la ville, VSP compte sur une population jeune, dynamique et multiethnique, une grande solidarité sociale et des institutions reconnues internationalement.

VSP vise à développer son grand territoire en misant sur la transition écologique et la mobilité. Il aspire à créer des milieux de vie agréables et sécuritaires, notamment pour les familles. VSP travaille à offrir à toute sa population des lieux publics accueillants, de nombreux espaces verts, des services de proximité pertinents et un environnement riche en activités économiques, sociales, récréatives et culturelles. En s'appuyant sur la vitalité de ses partenaires, l'Arrondissement veut faire de ses quartiers des lieux dynamiques et inclusifs où les citoyennes et les citoyens peuvent s'enraciner et s'épanouir.

Suivez VSP sur Instagram , Twitter , Facebook et consultez le site Internet pour mieux connaître l'ensemble de ses services et activités.

