Ouverture du nouveau pont d'étagement du chemin du Ruisseau Nord

LONGUEUIL, QC, le 21 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de la Justice, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, annoncent que le pont d'étagement du chemin du Ruisseau Nord, situé au-dessus de l'autoroute 20, à Saint-Mathieu-de-Belœil, est maintenant reconstruit. La nouvelle structure est ouverte à la circulation depuis ce samedi 21 novembre, à 9 h.

Le Ministère remercie les usagers de la route et la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Belœil pour leur patience et leur collaboration durant la réalisation de ce chantier.

Citations

« La reconstruction de ce pont d'étagement faisait partie des nombreux projets routiers devant être réalisés cette année. C'est donc un plaisir d'annoncer que les travaux sont maintenant terminés, et ce, en respect de l'échéancier. Le lien routier est rétabli au-dessus de l'autoroute 20 à Saint-Mathieu-de-Belœil, pour le grand bénéfice des usagers de la route. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens de Saint-Mathieu-de-Beloeil qui attendaient la construction de ce nouveau pont depuis plusieurs années. En effet, il s'agit d'un dossier prioritaire que je portais depuis 2015 ainsi qu'un engagement lors de la dernière campagne électorale. Je suis très heureux d'assister à cette ouverture tant attendue. L'ouverture du pont se traduira par une amélioration des temps de déplacement, tant pour la population que pour les véhicules d'urgence. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas

Faits saillants

L'ancien pont d'étagement du chemin du Ruisseau Nord a été fermé à la circulation en avril 2015, puis démoli en octobre 2015.

a été fermé à la circulation en avril 2015, puis démoli en octobre 2015. Effectués sous la surveillance des équipes du Ministère, les travaux de reconstruction ont débuté en mai dernier et ont été réalisés dans les délais prévus.

Le pont est situé entre les sorties n o 105 et n o 109 de l'autoroute 20.

105 et n 109 de l'autoroute 20. Quelques travaux de parachèvement seront requis au printemps prochain, entraînant des entraves mineures qui seront communiquées au besoin.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour renseignement : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724