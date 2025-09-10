KUNSHAN, Chine, 10 septembre 2025 /CNW/ - Le festival de l'opéra chinois (Kunshan) 2025, organisé conjointement par le ministère de la Culture et du Tourisme et le gouvernement populaire provincial du Jiangsu, a ouvert ses portes le 8 septembre à Kunshan, dans la province du Jiangsu. S'appuyant sur des festivals antérieurs qui ont mis en valeur les types de rôles classiques de Sheng (homme), Dan (femme), Jing (visage peint) et Chou (clown), le programme de cette année met l'accent sur le théâtre des arts martiaux. La prestation d'ouverture comprenait des extraits d'arts martiaux présentés par six maîtres d'opéra chinois renommés, et tout au long du festival, qui se poursuit jusqu'au 20 septembre, 20 artistes martiaux de toute la Chine présenteront 10 spectacles conjoints, reflétant la préservation et l'innovation continues de l'opéra chinois traditionnel.

La représentation d’ouverture comprenait l’extrait de l’opéra de Beijing « The Eighteen Arhats Subdue the Raptor Demon » (fourni par le Kunshan Converged Media Center) (PRNewsfoto/Jiangsu Provincial People's Government)

Lors de la cérémonie d'ouverture, des certificats ont été remis aux participants sélectionnés pour le programme national de développement de talents de premier plan 2025 pour l'opéra chinois, ainsi que des distinctions pour les institutions reconnues par le ministère de la Culture et du Tourisme entre 2020 et 2024 comme des initiatives exceptionnelles de production d'opéras.

Le festival de cette année est ancré dans cinq programmes distinctifs : les cérémonies d'ouverture et de clôture, une vitrine nationale d'artistes de l'opéra (théâtre d'arts martiaux), des spectacles invités de productions acclamées, des symposiums d'opéra et des initiatives visant à préserver les formes d'opéra en danger. Il comprend également cinq programmes de prolongation : des activités d'échange et de promotion d'opéra, la campagne de tourisme culturel « Watch Opera, Visit Jiangsu », une exposition spéciale au Chinese Opera Museum, un marché culturel de l'opéra traditionnel et une plateforme de promotion numérique.

Au cours du festival, 39 spectacles seront présentés, dont 107 productions de 53 ensembles représentant 31 traditions d'opéra distinctes. Des spectacles et des activités seront organisés dans divers lieux, y compris des théâtres traditionnels, des villes historiques, des musées, des universités et des sites pittoresques, offrant au public des expériences culturelles immersives.

Kunshan, le berceau de l'opéra Kunqu, la première forme d'opéra chinois, organise le festival pour la septième année consécutive. Un nouveau plan d'action triennal a maintenant été lancé pour guider son développement futur. De 2018 à 2024, le festival a présenté 348 genres d'opéra, dont le théâtre de marionnettes et le théâtre d'ombres, rassemblant 494 organisations qui ont présenté 295 spectacles comprenant 606 extraits, tout en attirant des auditoires records en personne et en ligne.

