Ouverture du Congrès annuel de l'AFMQ sur le thème Solutions à la pénurie de main-d'œuvre : acquérir et retenir !

MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'est lancé le Congrès annuel de l'Association des fabricants de meubles du Québec qui souligne cette année son 80e anniversaire, sous le thème Solutions à la pénurie de main-d'œuvre : acquérir et retenir ! Cet événement, qui se déroule sur deux jours, a lieu à Thetford Mines, en Chaudière-Appalaches, et est l'occasion, pour les membres, d'échanger sur un enjeu de société particulièrement présent dans l'industrie du meuble au Québec, la pénurie de main-d'œuvre. Dans le contexte actuel, trouver et conserver les meilleurs talents est devenue le défi des organisations.

Ce Congrès permet de partager les meilleures pratiques en matière de rétention de personnel et de capacité d'attraction. Des joueurs majeurs de l'écosystème manufacturier du meuble au Québec sont présents pour échanger sur le thème des ressources humaines dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre et pour apprendre à consolider leurs pratiques RH, leur image de marque, leur culture d'entreprise, et bien plus encore.

Enjeu de la pénurie de main-d'œuvre

L'industrie du meuble est un acteur majeur dans le développement économique, l'exportation et la création d'emplois, ce qui en fait un joueur clé de la vitalité économique du Québec. Il ne bénéficie pourtant que de très peu de soutien pour atteindre son plein potentiel et subvenir à la demande exponentielle.

Les données nous démontrent que malgré une année 2020 difficile pour le secteur du meuble québécois en raison de la pandémie et d'une détérioration des indicateurs économiques, le Québec, comme le Canada et le reste du monde, est maintenant en pleine croissance. Cet essor économique pourrait cependant être largement freiné si les défis d'enjeu de main-d'œuvre et de travailleurs étrangers ne sont pas résolus à très court terme.

Il faut savoir que l'industrie de la fabrication de meuble ne peut bénéficier pleinement des investissements en robotisation et transformation numérique. Les opérations d'assemblage, comparativement à la transformation de la matière, sont difficiles à automatiser.

Un engagement des partis politiques du Québec

Ce Congrès annuel est une occasion de réitérer l'importance de faire de l'industrie du meuble une priorité lorsqu'il est question, notamment de travailleurs étrangers. Acteur économique clé pour le Québec, il doit faire l'objet d'une attention plus soutenue par les décideurs publics. À l'aube de la campagne électorale, l'Association des fabricants de meubles du Québec demande aux partis politiques d'en faire une priorité et de donner suite à ses demandes des dernières années.

« Je suis très heureux de lancer encore cette année le Congrès annuel de l'AFMQ sur un thème des plus actuels, l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. Nous souhaitons par le fait même sensibiliser les instances gouvernementales à l'importance de soutenir notre industrie dont la croissance et l'essor pourraient souffrir. C'est une chaîne importante de travailleurs, d'artisans et petites et moyennes entreprises de partout au Québec, dans toutes les régions, qui tiennent actuellement à bout de bras cette industrie. Le Québec a su développer une expertise et un savoir-faire unique à travers les années dont nous pouvons être fiers et qui se doit d'être protégé et mis en valeur », souligne Gilles Pelletier, président-directeur général de l'Association des fabricants de meubles du Québec

