QUÉBEC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, annonce aujourd'hui l'ouverture du Bureau du Québec à Bogota, en Colombie. L'établissement de ce bureau devient ainsi la 34e représentation du Québec à l'étranger et la 4e en Amérique latine et aux Antilles, avec celles de Mexico, de São Paulo et de La Havane.

Dès son ouverture, le Bureau du Québec à Bogota orientera principalement ses activités sur le recrutement de main-d'œuvre et d'étudiants étrangers. Les perspectives de recrutement dans les secteurs en demande au Québec sont très bonnes. De ce fait, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ainsi que ses partenaires y organisent régulièrement des activités de promotion et de recrutement. Dans un contexte où la concurrence pour l'attraction de talents est forte, une présence physique continue sur le territoire sera un atout considérable. Le volet économique viendra s'ajouter graduellement aux activités de la représentation.

La décision d'ouvrir cette représentation repose sur une analyse rigoureuse, et s'inscrit notamment dans le cadre de la Stratégie territoriale du Québec pour l'Amérique latine et les Antilles, lancée en février dernier. L'ouverture du Bureau du Québec à Bogota s'inspire aussi plus largement de la Vision internationale du Québec et du Plan d'action pour la relance des exportations.

Avec une forte croissance économique, un marché d'exportation en expansion rapide et un indice de facilité à faire des affaires élevé, la Colombie représente pour le Québec un potentiel important en matière de diversification des marchés. D'ailleurs, les missions commerciales québécoises réalisées en Colombie depuis 2015 démontrent de grandes possibilités d'exportation dans les secteurs de la sécurité et de la défense, de la construction et des infrastructures ainsi que des technologies de l'information.

Enfin, la position géographique stratégique de la Colombie limite le temps de déplacement à partir du Québec tout en permettant d'accéder à des marchés limitrophes d'intérêt tels que le Pérou, le Chili et le Panama. Dans ce contexte, l'ouverture d'une nouvelle représentation du Québec à Bogota est plus que pertinente en matière de prospérité économique.

« Je suis très fière d'annoncer que la 34e représentation du Québec sera en Colombie. Ce pays regorge d'occasions d'affaires pour nos entreprises québécoises, notamment en ce qui a trait au recrutement de la main-d'œuvre et à la diversification des marchés. Avec la présence du Bureau du Québec à Bogota, les entreprises et organismes québécois pourront désormais compter sur une nouvelle porte d'entrée et obtenir le soutien nécessaire afin de développer des partenariats fructueux au cœur de l'Amérique latine. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis fier de collaborer avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de soutenir cette initiative qui permettra au gouvernement du Québec de renforcer sa capacité à soutenir les entreprises québécoises dans leurs efforts de recrutement de talents internationaux. Concrètement, avec l'ouverture du Bureau du Québec à Bogota, nous favoriserons différentes activités de promotion du Québec à l'international et multiplierons nos activités de recrutement pour les employeurs québécois. Nous renforcerons définitivement le réseau de partenaires du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à l'étranger. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

À l'exception de 2020, les exportations du Québec en Colombie sont en croissance depuis 2016 (+8,9 % par an en moyenne entre 2015 et 2019).

2019). Les prévisions du Fonds monétaire international (FMI) de croissance du PIB de la Colombie sont respectivement de 7,6 % et de 3,8 % pour 2021 et 2022.

2022. La Colombie est le 3 e pays d'Amérique latine, après le Mexique et le Chili, à être devenu membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

pays d'Amérique latine, après le Mexique et le Chili, à être devenu membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le pays se classe au 2 e rang en Amérique latine quant à la facilité d'y faire des affaires.

rang en Amérique latine quant à la facilité d'y faire des affaires. Les entreprises québécoises bénéficient d'un accès privilégié à ce marché en raison d'un accord de libre-échange Canada-Colombie.

La Colombie compte 50,4 millions de personnes, dont l'âge médian est de 31 ans.

Le Bureau du Québec à Bogota sera localisé au sein de l'Ambassade du Canada en Colombie et sera temporairement dirigé par la déléguée générale du Québec à Mexico , Mme Stéphanie Allard-Gomez, et ce, jusqu'à la nomination d'un directeur ou d'une directrice.

https://www.facebook.com/MRIQuebec

https://twitter.com/MRIF_Quebec

https://www.linkedin.com/company/ministere-relations-internationales-francophonie-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 999-1939; Information : Thierry Paquet, conseiller en communication, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Tél. : 418 456-3059, mrif.gouv.qc.ca