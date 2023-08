La déclaration suivante est attribuable à Steven Majer, vice-président, Ressources humaines, La Compagnie Ford du Canada Limitée.

TORONTO, le 10 août 2023 /CNW/ - Nous apprécions beaucoup notre partenariat avec Unifor. Ensemble, nous devons faire un travail important : créer un plan pour l'industrie automobile canadienne. Gérer ce nouveau contexte, c'est collaborer aux éléments dont Ford et Unifor auront besoin pour être concurrentiels et avoir du succès : trouver le bon équilibre entre investir dans notre avenir collectif et partager la valeur que nous créons ensemble.

Steven Majer, vice-président, Ressources humaines, Ford Canada (gauche), et Lana Payne, présidente nationale, Unifor (droite) se rencontrent pour le début des négociations. Ford apprécie son partenariat avec Unifor et est impatiente d’établir un plan pour l’industrie automobile canadienne. Pour composer avec cette nouvelle réalité, il faut collaborer sur les éléments qui permettront à Ford et à Unifor d’être concurrentiels et d’avoir du succès. (Groupe CNW/Ford of Canada)

Nous abordons la démarche avec un objectif commun : un avenir dynamique et durable pour nos employés, nos clients et nos collectivités. Les deux parties amènent à la table énormément de connaissances, de créativité et de respect, et nous sommes disposés à travailler ensemble pour trouver des solutions innovantes.

