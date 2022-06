SAINT-RAYMOND, QC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Portneuf, Vincent Caron, annonce aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, l'ouverture de la nouvelle salle d'urgence de l'Hôpital régional de Portneuf. Il s'agit d'un projet réalisé par le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Mise aux normes et offrant un milieu de soins plus convivial, confidentiel et sécuritaire, tant pour les usagers que pour le personnel, la nouvelle salle d'urgence a une superficie totale de 665 m². Elle comprend notamment :

huit aires d'observation dans des salles fermées;

une salle distincte pour le pré-triage;

une salle d'isolement respiratoire en pression négative;

une salle de réanimation plus fonctionnelle et mise aux normes;

et une salle d'attente aménagée en trois zones, pour séparer les patients de l'urgence, de la radiologie et des prélèvements.

Le projet de réaménagement de la salle d'urgence de l'Hôpital régional de Portneuf représente un investissement total de 5,9 M$ et est conforme à la planification budgétaire. La Fondation Santé Portneuf a également contribué à la hauteur de 250 000 $. Précisons que l'échéancier du projet a également été respecté.

Citations :

« Je suis fier de ce projet de réaménagement qui permet à l'Hôpital régional de Portneuf de disposer d'une salle d'urgence moderne pour prendre en charge efficacement les besoins de la population de la région. C'est un projet qui s'inscrit dans la vision du gouvernement de mettre en œuvre les changements nécessaires dans le domaine de la santé pour mieux prendre soin de la population. Ces changements passent par des infrastructures et des équipements modernes et adaptés. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« J'ai suivi, avec plaisir, toutes les étapes de ce projet de réaménagement de l'urgence de l'Hôpital régional de Portneuf. Je suis heureux et satisfait que nous puissions aujourd'hui procéder à son ouverture. Je dois le dire, c'est un projet qui respecte à la fois le budget prévu, mais aussi les délais prévus et je suis vraiment content. Désormais, les usagers de l'hôpital pourront profiter d'un cadre de soin plus sécuritaire, moderne et adapté. Il s'agit d'un réel gain pour l'ensemble de la population de la région. »

Vincent Caron, député de Portneuf

