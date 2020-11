Ouverture de la conférence annuelle 2020 de l’Alliance internationale du tourisme de montagne le 18 novembre

La conférence annuelle est organisée par l'IMTA. Des organisations et associations internationales renommées ont apporté un soutien important à l'événement, notamment l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), la Pacific Asia Travel Association (PATA), le Forum mondial de l'économie du tourisme (GTEF), l'Alliance mondiale du tourisme (WTA), la Fédération mondiale des villes touristiques (WTCF), le centre chinois de l'ANASE et l'Organisation mondiale pour la collaboration historique et culturelle des villes à canaux (WCCO).

Depuis le début de l'année, le COVID-19 a eu une incidence et une influence sans précédent sur l'industrie mondiale du tourisme de montagne. La Chine maîtrise actuellement la pandémie et l'industrie du tourisme a connu une reprise considérable. Toutefois, ce n'est pas le cas dans le reste du monde et la pandémie continue de sévir dans certains pays et certaines régions. L'avenir de l'industrie mondiale du tourisme est parsemé de défis et d'incertitudes.

L'édition 2020 de la conférence annuelle de l'IMTA se tient autour du thème « Voie de développement pour le tourisme de montagne dans le monde post-COVID ». Au cours de la conférence annuelle, les participants ont exploré ce thème majeur, tout en discutant en profondeur de la manière dont le secteur du tourisme de montagne peut promouvoir sa revitalisation et ses atouts post-pandémie. Les participants ont également partagé des recommandations et des conseils pratiques à propos de la gestion du tourisme de montagne à l'échelle mondiale et de la promotion de l'industrie touristique mondiale.

La conférence a adopté un format novateur, proposant des présentations en ligne et hors ligne, reliant le lieu de la conférence à des sites externes et diffusant la conférence sur Facebook, Twitter, Sina News, le site Web Colorful Guizhou News, Zhongwang News APP et d'autres nouvelles plateformes médiatiques nationales et internationales. En ce faisant, l'IMTA a permis au public de profiter de cette grande occasion en temps réel.

Diverses activités connexes se sont déroulées en parallèle de la conférence annuelle 2020 de l'IMTA, y compris : « Mountain Hero Club, Marvelous Roadside Scenery », le premier sommet de la China Self-Driving Tourism Industry Association, qui a réuni les présidents provinciaux et fait la promotion des voies de conduite autonome du Guizhou ; un forum d'entrepreneurs sur le thème « Promouvoir le tourisme de montagne dans la province du Guizhou » ; un salon à thème pour les membres de l'IMTA ; une exposition photographique « Dialogue between Guizhou Mountain Tourism and Famous Mountains in the World » ; « 8·9·00 », une réunion conceptuelle sur les nouvelles demandes et la consommation au sein du marché ; une exposition sur l'aspect culturel du tourisme de montagne.

Liens pour revoir la conférence :

https://www.youtube.com/watch?v=0Gb02wGVZS0

https://www.youtube.com/watch?v=aigg44qYnKc

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1338796/International_Mountain_Tourism.jpg

