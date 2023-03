MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Terence Bowles, président et chef de la direction de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) et Adam Tindall-Schlicht, administrateur de la Great Lakes St. Lawrence Seaway Development Corporation (GLS) ont lancé la 65e saison de navigation dans la Voie maritime du Saint-Laurent.

Ils étaient accompagnés de Dominic Rochon, Sous-ministre délégué à Transport Canada et de M. Christopher Coes, sous-secrétaire responsable des politiques de transport aux États-Unis. Était aussi présent M. Gregg Ruhl, président et chef de la direction d'Algoma Central Corporation, propriétaire du Captain Henry Jackman, un vraquier Seawaymax construit en 2021 et premier navire à traverser l'écluse de Saint-Lambert cette saison.

« La Voie maritime du Saint-Laurent constitue un lien essentiel de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord, qui soutient les industries, crée des emplois et contribue au développement durable, indiquait M. Bowles. Grâce à sa technologie évoluée, la Voie maritime offre une voie de transport fiable pour les navires qui utilisent le réseau afin de transporter une vaste gamme de produits de base que nos concitoyens utilisent au quotidien. Par exemple les céréales, utilisées pour le pain et les pâtes, le minerai de fer et le charbon qui servent à fabriquer l'acier pour les véhicules et les électroménagers, le ciment pour les ponts et les routes. Nous souhaitons que ce corridor maritime soit de plus en plus utilisé, et cet excellent début de saison nous remplit d'optimisme. »

M. Tindall-Schlicht ajoutait : « La voie navigable binationale a 65 ans cette année et elle est toujours aussi résiliente et prête pour l'avenir. Les nouvelles technologies, une fiabilité exceptionnelle et des investissements importants dans les infrastructures permettent à la Voie maritime de réaliser des gains d'efficacité tout en continuant d'être sécuritaire et concurrentielle. Nous sommes impatients d'entreprendre cette nouvelle saison très prometteuse sur le plan du commerce international et national. »

« La Voie maritime du Saint-Laurent est un lien binational et essentiel qui unit la chaîne d'approvisionnement nord-américaine. En cette 65e saison de navigation, nous célébrons la riche histoire de la Voie maritime et son importance pour l'économie canadienne et les emplois de qualité de la classe moyenne. Nous continuerons à soutenir une Voie maritime sûre, sécuritaire et efficace », a indiqué l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports du Canada.

« Notre nouveau navire de la classe Equinox, chargé de minerai de fer, est prêt à ouvrir la saison de navigation 2023 en naviguant de Saint-Lambert à Hamilton, mentionnait Gregg Ruhl, président et chef de la direction d'Algoma Central Corporation. La flotte d'Algoma est prête pour une nouvelle année bien remplie. Nous nous efforçons de répondre aux besoins actuels de transport maritime et à ceux des générations futures en réduisant notre empreinte carbone et en transportant des matériaux pour soutenir l'activité économique locale et mondiale. Tout cela ne serait pas possible sans nos marins, et je souhaite une bonne saison à nos équipages, ainsi que des vents et une mer favorables. »

La CGVMSL et la GLS sont fières de joindre leurs efforts à ceux du secteur maritime afin de créer un corridor de transport écologique, comme l'ont annoncé les gouvernements du Canada et des États-Unis lors de la 27e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 27).

« Le système d'information sur les voyages (VIS) constitue un élément important de ces efforts. Il s'agit d'un outil numérique qui met à profit les données recueillies afin de rendre le passage des navires dans la Voie maritime plus efficace sur le plan énergétique. De plus, la Voie maritime continuera à soutenir les efforts de ses partenaires visant à mettre à l'essai et à développer de nouveaux carburants et de nouvelles technologies, et misera sur ses propres initiatives importantes de réduction des gaz à effet de serre, comme l'amarrage mains libres (AML), la production d'hydroélectricité et le recours à un plus grand nombre d'équipements électriques, ajoutait M. Bowles. Nous envisageons avec beaucoup d'enthousiasme les nouvelles possibilités économiques et environnementales qui seront créées par le corridor de transport écologique. »

Quelques faits

Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent est une « autoroute maritime » qui s'étend sur 3 700 km entre l'océan Atlantique et les Grands Lacs. Le transport dans la Voie maritime soutient 329 000 emplois et génère des retombées économiques de 59 milliards de dollars au Canada et aux États-Unis. Les efforts binationaux de commercialisation, notamment l'initiative « Autoroute H 2 O », visent à améliorer l'utilisation du réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent et à accroître le transport maritime des marchandises. Pour en savoir plus sur la Voie maritime du Saint-Laurent, consultez le site www.grandslacs-voiemaritime.com/fr/.

À propos de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent .

La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent a été créée en 1998 à titre de société sans but lucratif par le gouvernement du Canada, par les utilisateurs de la Voie maritime et par d'autres intervenants clés. En vertu de la Loi maritime du Canada, la Corporation est responsable des actifs canadiens de la Voie maritime du Saint-Laurent, qui demeurent la propriété du gouvernement du Canada dans le cadre d'une entente à long terme avec Transports Canada.

À propos de la Great Lakes St. Lawrence Seaway Development Corporation

La Great Lakes St. Lawrence Seaway Development Corporation (GLS), un organisme d'exploitation du département des Transports américain, est une société d'État en propriété exclusive créée par le législateur le 13 mai 1954 pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la partie de la Voie maritime entre le port de Montréal et le lac Érié, dans les limites territoriales des États-Unis. Anciennement nommée Saint Lawrence Seaway Development Corporation (SLSDC), la GLS a été légalement renommée dans le cadre de la Consolidated Appropriations Act, 2021, promulguée aux États-Unis le 27 décembre 2020.

SOURCE Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements : Nicolas Poirier-Quesnel, Gestionnaire, Relations avec les gouvernements et les collectivités, 514 377-5606, La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent