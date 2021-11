Ouverture de la 42e édition de Québec Mines + Énergie

QUÉBEC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, a participé ce matin à l'ouverture de la 42e édition du congrès Québec Mines + Énergie, qui se tient sous une forme virtuelle du 22 au 25 novembre 2021. À cette occasion, il a souligné le bilan positif de la première année de mise en œuvre du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS).

Les minéraux critiques et stratégiques (MCS) sont essentiels à la transition énergétique. Lancé à l'automne 2020, le PQVMCS a pour vision de faire du Québec un chef de file de la production, de la transformation, de la valorisation et du recyclage de ces minéraux d'avenir, reconnu à l'échelle internationale pour son approche éthique et respectueuse des principes de développement durable.

Près d'un an après ce lancement, les engagements totaux s'élevaient à 26 M$, soit près de 30 % du budget initial de mise en œuvre du Plan. Plusieurs investissements et montants d'aide financière ont été confirmés au cours des derniers mois, notamment pour la recherche et développement ainsi que pour l'innovation. Par exemple, mentionnons :

une allocation pour la mise en valeur des MCS dans le régime d'impôt minier du Québec;

le nouveau Programme de soutien à l'exploration minière pour les MCS;

la réalisation de 14 projets d'acquisition de connaissances géoscientifiques du MERN depuis 2020, lesquels contribuent à mieux connaître le potentiel minéral en MCS au Québec;

la création d'un nouvel axe de recherche portant exclusivement sur les MCS dans l'actuel Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier;

l'aide financière à Rio Tinto Fer et Titane pour la construction de son usine de démonstration en vue d'extraire du scandium;

l'aide financière à 5N plus pour l'implantation d'une nouvelle technologie dans son usine commerciale afin d'augmenter la récupération et la production du tellure;

le soutien à l'implantation de l'intelligence artificielle dans nos sociétés minières, notamment par une aide financière à un projet pilote du Groupe MISA.

Le Québec a aussi participé à plusieurs événements à l'international pour faire rayonner son potentiel minéral et les filières québécoises de valorisation.

Nos ressources au service d'un avenir durable et responsable

Rappelons que le congrès Québec Mines + Énergie se déroule sur le thème « Nos ressources au service d'un avenir durable et responsable ». C'est un événement incontournable contribuant à la synergie et à l'échange de connaissances scientifiques des secteurs minier et énergétique.

Québec Mines + Énergie présente un programme enrichi et d'actualité où plusieurs sujets seront abordés, dont les suivants :

Minéraux critiques et stratégiques : exploitation minière, développement des filières et valorisation;

Intelligence artificielle appliquée au Québec;

Développement durable du territoire nordique;

Électrification de l'économie et mobilité électrique;

Hydrogène et bioénergies : enjeux politiques, économiques et techniques ainsi que réalisations;

Microréseaux électriques, valorisation des rejets thermiques et modélisation énergétique.

Citation :

« Québec Mines + Énergie permettra à nouveau aux intervenants et partenaires des domaines minier et énergétique d'échanger et de mettre en commun leur expertise. Il s'agit également d'une occasion pour notre gouvernement de faire valoir auprès des intervenants de ces secteurs nos actions pour réaliser la transition énergétique. Nous pouvons être fiers des mesures concrètes prises au cours de la dernière année dans le but de valoriser nos minéraux d'avenir et de les mettre au service d'une économie plus verte. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le programme de Québec Mines + Énergie comprend deux ateliers et près de vingt séances, qui regroupent plus d'une centaine de conférenciers, ainsi que des occasions de réseautage qui permettent d'enrichir les connaissances.

Le gouvernement du Québec s'est doté d'un plan pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques favorisant les investissements sur son territoire afin de répondre à la demande croissante pour ces ressources et de contribuer activement à la transition énergétique et technologique mondiale.

Les minéraux critiques et stratégiques font partie du quotidien et se retrouvent dans plusieurs équipements et objets, par exemple les appareils d'imagerie médicale, les batteries, les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et les véhicules électriques.

