CHENGDU, Chine, 26 mai 2025 /CNW/ - La 20e Foire internationale de l'ouest de la Chine (WCIF), dont le thème était « Approfondir la réforme pour plus de dynamisme, élargir l'ouverture pour une plus grande croissance », a ouvert ses portes à Chengdu, dans la province du Sichuan, le 25 mai. La foire de cinq jours a attiré la participation de plus de 3 000 entreprises de 62 pays et régions ainsi que de 27 provinces (régions et municipalités autonomes) en Chine.

Ouverture de la 20e Foire internationale de l’ouest de la Chine (PRNewsfoto/WCIF)

La 20e WCIF compte pour la première fois deux pays invités d'honneur, la Hongrie et le Laos, et deux provinces invitées d'honneur, à savoir le Zhejiang et le Qinghai. Les Émirats arabes unis sont un partenaire spécial. De plus, 15 pavillons thématiques ont été mis en place dans trois zones d'exposition : la zone d'exposition d'ouverture et de coopération, la nouvelle zone d'exposition Industrial Momentum et la zone d'exposition Wonderful Life. Avec une surface d'exposition totale de 200 000 mètres carrés, ce salon met l'accent sur les dernières réalisations scientifiques et technologiques ainsi que sur les industries caractéristiques des pays et régions participants. De toutes les entreprises participantes cette année, 114, ou 55,6 %, figurent parmi les 500 entreprises figurant au palmarès Fortune Global, les 500 plus grandes entreprises chinoises et les 500 plus grandes entreprises privées chinoises. En particulier, il y a 61 entreprises Fortune Global 500, soit une augmentation de 74,3 % par rapport à l'édition précédente.

Le WCIF de cette année comprend principalement 25 événements, comme la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de signature de contrats et de la foire de promotion des investissements de la Chine occidentale pour des projets de coopération économique, la conférence sur l'approvisionnement international de la Chine occidentale et les événements d'honneur pour les pays invités. Les participants de l'ouest de la Chine ont signé des contrats pour 416 projets de coopération en matière d'investissement avec des investisseurs chinois et étrangers, impliquant un investissement de 354,3 milliards de yuans. On estime que plus de 2 200 projets ont été lancés avec un investissement de plus de 3,7 billions de yuans.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2696199/The_20th_Western_China_International_Fair_opens.jpg

SOURCE WCIF

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]