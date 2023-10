Ouverture de l'assemblée annuelle 2023 du Forum financier international à Guangzhou

Les dirigeants mondiaux appellent au multilatéralisme et à une coopération plus étroite à l'occasion du 20e anniversaire du Forum financier international

GUANGZHOU, Chine, 30 octobre 2023 /CNW/ - Le 20e anniversaire du Forum financier international (IFF) et son assemblée annuelle s'ouvrent à Guangzhou alors que des dirigeants mondiaux, des dirigeants dans les domaines des finances et des affaires et des universitaires se réunissent à Nansha, à Gangzhou, pour exhorter au multilatéralisme et à une coopération plus étroite.

Le coprésident de l'IFF, ancien gouverneur de la Banque populaire de Chine, Zhou Xiaochuan, le gouverneur de la province du Guangdong, Wang Weizhong, le chef de la direction de la région administrative spéciale de Hong Kong, Lee Ka Chiu, et le coprésident de l'IFF, Han Seung-soo, ont pris la parole à la cérémonie d'ouverture. Le maire suppléant de Guangzhou, Sun Zhixiang, a ouvert la cérémonie.

Dans ses remarques liminaires, M. Zhou a déclaré : « Les pays devraient renforcer leur coopération pour relever les défis économiques. Plutôt que l'érection de barrières, le découplage et la coercition économique, nous devrions défendre le multilatéralisme et bâtir une économie mondiale ouverte. Nous nous opposons au protectionnisme et nous devrions participer activement à la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. »

Wang Weizhong, gouverneur de la province du Guangdong, a déclaré : « Le Guangdong continuera d'améliorer son niveau d'ouverture et accélérera le processus de création d'un marché ouvert et international fondé sur le droit. »

M. Wang ajoute que seule une coopération ouverte peut mener à une situation où tout le monde y gagne.

Le coprésident de l'IFF, Han Seung-soo, a déclaré : « En cette occasion propice du 20e anniversaire de sa fondation et de la meilleure salle des congrès financiers du monde, nous, à l'IFF, devons faire de notre mieux pour guider le navire dans les eaux inexplorées avec une détermination collective, l'ouverture aux réformes et une coordination attentive pour naviguer vers un horizon financier mondial plus stable et durable. »

Dans sa lettre de félicitations, António Guterres, le Secrétaire général des Nations Unies a exhorté les institutions financières internationales, les gouvernements et le secteur privé à travailler ensemble pour renforcer le développement et le financement climatique.

Le président de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, la coprésidente de l'IFF et ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jenny Shipley, Gloria Macapagal Arroyo, membre du conseil d'administration de l'IFF et ancienne présidente des Philippines, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel français, et Manuela Ferro, vice-présidente de la région Asie de l'Est et Pacifique du Groupe de la Banque mondiale, ont également pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture.

Ho Hau Wah, ancien chef de la direction de la région administrative spéciale de Macao, a également félicité l'IFF pour son 20e anniversaire.

