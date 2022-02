OUVERTURE D'UN NOUVEAU MARCHÉ D'ALIMENTATION EN PLEIN COEUR DU VIEUX-LONGUEUIL

LONGUEUIL, QC, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les résidents de la Rive-Sud de Montréal seront heureux d'apprendre l'ouverture du Marché V., un marché d'alimentation situé en plein cœur du quartier historique du Vieux-Longueuil, qui a pour mission de valoriser l'achat local sous toutes ses formes.

Pour souligner l'ouverture, les commerçants organisent une grande dégustation le vendredi 4 mars prochain de 11h à 19h, dans le respect des règles sanitaires en cours, avec la participation de plusieurs vignerons, cidriculteurs, brasseurs et artisans maraîchers, en plus de prestations musicales et différentes animations. Tous les détails se retrouvent sur la page Facebook du Marché V .

Situé dans les locaux du 369 rue Saint-Jean, un centre d'affaires localisé à quelques minutes du métro Longueuil et du pont Jacques-Cartier, le Marché V. propose une vaste sélection de produits d'ici en plus de créer de la visibilité aux entreprises locales par l'entremise d'événements culinaires et culturels gratuits offerts aux visiteurs.

https://www.facebook.com/MarcheVeronneau

Détaillants participants :

L'espace Maraîcher

https://www.facebook.com/espacemaraicherlongueuil

L'espace Organique

https://www.facebook.com/espaceorganique

Boulangerie Chocolatine

https://www.facebook.com/Boulangeriechocolatine



Dépanneur du Vieux-Longueuil

https://www.facebook.com/depanneurduvieuxlongueuil

La Boîte à Vins

https://www.facebook.com/Boiteavins

SOURCE Le Marché V

Renseignements: Source : Louis-Philippe Mercier, Responsable des communications - Marché V., [email protected], 514-835-5940