Ouverture complète de la voie de contournement des quartiers de Delisle et de L'Isle-Maligne, à Alma

SAGUENAY, QC, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, le député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Éric Girard, ainsi que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, sont heureux d'annoncer la mise en service de la nouvelle voie de contournement de la route 169.

Ce projet a pour but de réduire le débit de circulation dans les quartiers résidentiels de Delisle et de L'Isle-Maligne, à Alma. Dès le 31 octobre, la voie de contournement de 4,8 km sera complètement ouverte, avec l'ensemble de ses accès ainsi que les deux voies du carrefour giratoire de L'Isle-Maligne. Ce projet de près de 65 M$ était hautement attendu par la population et renforce la sécurité et la fluidité entre Alma et Saint-Nazaire.

Citations

« Je suis très fier de voir l'achèvement de cet important projet réalisé en collaboration avec le milieu. Cette nouvelle voie de contournement améliorera la qualité de vie des citoyennes et des citoyens par une diminution de près de 75 % du débit de circulation dans les quartiers résidentiels de Delisle et de L'Isle-Maligne. De plus, les différents aménagements de la voie de contournement augmenteront la sécurité des usagers de la route. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis heureux de voir l'aboutissement de ce projet grandement attendu par la population du Lac-Saint-Jean et, plus particulièrement, par les citoyennes et les citoyens du secteur de L'Isle-Maligne. Qui plus est, l'ajout de la passerelle multifonctionnelle, située au-dessus de la nouvelle voie de contournement, répondra aux besoins en mobilité des cyclistes, des piétons et des amateurs de véhicules hors route. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Je suis très heureuse de souligner l'ouverture complète de la voie de contournement de la route 169. Ce projet améliorera très significativement le réseau routier de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce nouvel aménagement permettra également une réduction du bruit, des vibrations et de la poussière dans les secteurs avoisinants. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

L'accès en direction de Saint-Cœur-de-Marie se fera dorénavant à partir de cette nouvelle voie, puisque l'avenue du Pont Nord (l'ancienne route 169) sera désormais aménagée en impasse.

La nouvelle voie de contournement inclut un nouvel accès à la route 169 à partir de la route 172 du côté de Saint-Nazaire et deux carrefours giratoires, dont un à Saint-Nazaire et un, à deux voies, du côté d'Alma.

et deux carrefours giratoires, dont un à et un, à deux voies, du côté d'Alma. Le carrefour giratoire du quartier de L'Isle-Maligne sera maintenant à deux voies. Les usagers de la route sont invités à être attentifs à la nouvelle signalisation en place qui indique les règles de conduite dans ce type d'aménagement.

Des travaux de parachèvement auront lieu en 2021, notamment l'asphaltage final de la voie de contournement.

Lien connexe

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 514 686-7100; Bureau de circonscription, Député de Lac-Saint-Jean, Tél. : 418 668-6149; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724