GRAND RAPIDS, Mich., le 9 août 2022 /CNW/ - Le Canada célèbre depuis toujours la vie de plein air, à la maison comme au chalet, en privilégiant des terrasses qui offrent le même niveau de confort qu'à l'intérieur. Gage d'un résultat rapide, sûr et efficace, sans fixations dangereuses et inesthétiques à la surface, CAMO est devenue une marque de choix pour l'installation des terrasses en bois et composite. CAMO offre désormais aux Canadiens la possibilité d'accéder très facilement à sa gamme d'outils et de fixations aussi audacieux qu'impressionnants grâce à son nouveau site web destiné au Canada, à www.camofasteners.ca.

Conçu pour les professionnels et les bricoleurs, le nouveau site permet de basculer facilement entre l'anglais et le français et de consulter des ressources telles que le catalogue des produits et le manuel de formation CAMO. Le site offre également divers tutoriels faciles à suivre pour apprendre à utiliser la gamme d'outils et de fixations CAMO, sous forme de vidéos en anglais sous-titrées en français.

En plus du nouveau site, CAMO lance des plateformes sociales au Canada, notamment des comptes Facebook @CAMOFasteners.ca et Instagram @CAMOFasteners.ca. Ces nouveaux comptes sociaux mettront en avant les installateurs de terrasses CAMO et leurs projets dans tout le pays. Ces comptes canadiens seront une véritable mine de conseils pour savoir comment construire une terrasse. Les utilisateurs pourront directement envoyer un message aux deux plateformes pour obtenir des réponses à leurs questions sur les produits, trouver un distributeur ou partager leurs projets. Comme le site web, les comptes sociaux de CAMO offriront un contenu en anglais et en français.

Le nouveau site de CAMO au Canada permet également de poser des questions à une équipe dédiée de professionnels, de découvrir les innovations de CAMO et de trouver un distributeur. Pour en savoir plus, consultez www.camofasteners.ca ou communiquez avec Mike Paradis, Leader Développement Marché Canadien au 1 877-672-1446.

À propos de CAMO

CAMO entend offrir la meilleure expérience possible d'installation de terrasse à ceux qui aiment le travail bien fait et l'argent bien dépensé. Autrement dit, vous. Que vous soyez un professionnel, que vous aidiez un ami ou que vous installiez votre première terrasse, les produits CAMO sont faits pour vous faire gagner du temps et pour vous permettre de réaliser un travail aussi esthétique que fonctionnel, à la hauteur de vos attentes. CAMO®. La meilleure façon de construire une terrasse. www.camofasteners.ca

Renseignements: CONTACT : Maureen Murray, 973-993-1570, [email protected]